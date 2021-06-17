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台南市增7處疫苗接種站　延長周邊停車免費紅黃線開放停車

▲台南市增7處疫苗接種站，交通局延長周邊停車免費及紅黃線開放停車措施，請民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市增7處疫苗接種站，交通局延長周邊停車免費及紅黃線開放停車措施，請民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市6月15日起接連3天為高齡長輩接種疫苗，接種時間將延長至20日，並增設7處中型接種站就近服務，因應高齡長輩家屬停車與接駁服務，交通局新增9處路邊（外）停車場暫停收費，並協調開放3校校園停車，接種站周邊路段亦開放紅、黃線停車。

▲台南市增7處疫苗接種站，交通局延長周邊停車免費及紅黃線開放停車措施，請民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長王銘德表示，因應接種時間延長，市府規劃7處中型接種站強化疫苗施打服務，為解決民眾接種期間停車需求，原訂（15日至17日）接種站周邊路邊及路外停車場暫停收費，紅、黃線開放停車等措施，將延長到（18日至20日）；另針對協進國小、安南國中、永仁高中等3處中型接種站將開放車輛進入校園停車。相關疫苗接種站周邊免費停車路段資訊可至交通局網站（https://traffic.tainan.gov.tw）查詢。請民眾完成疫苗施打後儘速離開，佔用車輛將由警方移置保管。
市長黃偉哲說，接種期間實施免費停車、開放紅黃線管制及校園開放停車等目的，乃提供接種者停車與接駁便利服務，呼籲非接種民眾切勿佔用及違停，把車位留給需要的民眾，亦避免衍生道路交通安全問題。

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