科學儀器助建功　台南三爺溪皮革廠偷排廢水現原形

▲在移動式水質感測器等科學儀器助陣下，台南市環保局，會同環保署南區督察大隊，一舉在三爺溪查獲皮革工廠非法排偷廢水。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

在移動式水質感測器等科學儀器助陣下，台南市環保局有效掌握轄內水污染重點區的河川水質變化等事證，16日晚上會同環保署南區督察大隊，一舉在三爺溪查獲皮革工廠非法排偷廢水。

環保局表示，該業者以連通地下箱涵之暗管偷排廢水，行為極其惡劣，依水污水最高可處 2000萬元罰款，水質檢測結果近日將出爐，如超標嚴重，將勒令停工。

環保局表示，稽查人員曾多次察覺該廠廢水處理設施的水位異常，但該工廠管線錯綜複雜，難以釐清廢水去向，而遲遲未能有進一步行動。今年決定人力稽查外再輔以科學儀器，5月中旬起，有計畫性的於三爺溪選點布設移動式水質感測器，依據監測水質逐步縮小範圍，終於在緊鄰該廠之排水道地下箱涵找到偷排的排放口。為掌握廢水偷排時間，又在附近裝設即時傳遞水質及監視影像之儀器。

在掌握到偷排廢水時間後，環保局16日晚間會同環保署南區督察大隊共同行動，一組稽查人員摸黑涉過惡臭污水，鑽入地下箱涵於偷排之排放口採取水採樣，另一組稽查人員進入廠內查核廢水來源，發現業者將廢水從處理設施處抽出，彎彎曲曲、複雜地將未處理的廢水以塑膠管線導入地下箱涵暗管偷排。

環保局長謝世傑表示，環保局已有10部移動式水質感測器，今年再向環保署提出申請10部移動式水質感測器，都將佈放於水污染源重點及屢遭居民陳情區域，日後將建構起水質監測網絡，提升打擊不法排放量能，呼籲業者切勿以身試法，民眾如發現河川異常，請撥打0800-066666環保報案專線，環保局會盡快派員前往查核。

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