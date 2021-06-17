YouTuber「酷」助圓夢　法國獲獎者盼台灣電競被看見

▲法國獲獎者勞洪（左1）與卡優（左2）與人在台灣的「酷」視訊連線。（圖／中央社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎14日專電

法國百萬YouTube頻道「Ku's dream酷的夢」2月宣布提供新台幣100萬元給法國和台灣人進行圓夢計畫。14日受邀至駐法代表處的獲獎者亞洲文化策展協會表示，盼能透過電競向法國介紹台灣。

YouTuber「酷」計畫將各捐贈50萬元經費，分別讓台灣人與法國人前往對方的國家，除希望促進法台交流並體驗異國文化，也能幫助他們圓夢。

法國脫穎而出的獲獎者為東部貝爾福鎮（Belfort）Necronomi'con協會的會長勞洪（Stéphane Laurent）和副會長卡優（Elodie Cayot），這協會定期舉辦以動漫和電玩文化為主題的大型展覽、演唱會、電影等活動，每年邀請200名嘉賓，約有近萬人參加。

兩人14日到巴黎的駐法代表處，接受吳志中代表致意與邀請，並與人在台灣的「酷」透過視訊連線相見歡，一起品嚐由駐法代表處委請台灣餐廳準備的牛肉麵、應景肉粽、台灣啤酒與珍珠奶茶。

卡優向中央社記者提到當初決定參加徵選的原因，「當提到亞洲次文化，大概都以日本、韓國優先，亞洲國家也就只想到日韓跟中國，台灣卻不常被看見，我覺得這很可惜，因為台灣的電玩、科技都很優秀」。

勞洪說：「我們舉辦亞洲文化相關的活動，覺得『酷』的計畫很有意義，也與協會的主軸不謀而合。我們希望推動一些企畫，藉此多彰顯台灣文化。」

兩人希望透過「酷」提供的獎金，推動台法之間的電競合作。他們說：「我們舉辦的活動與電競有關，因此我們想透過電競活動，作為台灣進入貝爾福鎮、大東部地區，甚至法國電競圈的大門。之後我們想邀請台灣電競團隊、企業，作為我們電競活動的特別嘉賓。」

儘管兩人都沒來過台灣，但卡優說她有位台灣朋友，常會和她分享台灣的照片，例如夜市，「台灣夜市看來非常有生命力，東西看起來也很好吃」。勞洪則表示雖然聽過台灣，但對台灣所知不多；查了之後才知道台灣原來擁有這麼多面向，讓人覺得很驚艷。

說到到台灣最想做的事，勞洪表示很喜歡健行，原本以為台灣都是城市，後來才知道台灣有很多非常美麗的山岳景點，很期待探索台灣風光；卡優則說，她也喜歡大自然，但最感興趣的還是宗教活動與寺廟，尤其著迷於寺廟建築。

「酷」向中央社表示，會選擇這一組得獎者，是因為「他們的範圍應該是最國際化，也最有媒體能見度的，而且電競這個主題對台法年輕人都有吸引力。電競在法國、台灣和世界各地都發展蓬勃，具有在外交與政治問題之外，拉近國與國關係的潛力」。

「酷」希望透過這個活動，讓法國年輕人關注台灣，反之亦然。他說，法國和台灣都是全球知名的電玩大國，「我們迫不及待想見證法台在英雄聯盟、鬥陣特攻等平台上迸出的火花」。