網紅唱歌太難聽！警受不了闖家抓人　逼簽保證書：以後不會再唱了

▲阿洛姆因唱歌太難聽被捕，他隨後在網上放出身著囚服唱歌的影片表達不滿。（圖／翻攝自YouTube／Hero Alom OFFICIAL）

記者葉睿涵／綜合報導

孟加拉網紅歌手阿洛姆（Hero Alom）因五音不全，唱起歌來逗趣搞笑，而在網上擁有百萬粉絲。不料，他最近卻因為唱歌太難聽，而被警方在清晨闖家逮捕並拘留8小時，還逼迫阿洛姆承諾以後不會再唱了。

綜合外媒報導，38歲的阿洛姆因為喜歡唱歌，於是自2015年開始，便將他翻唱的影片放上網。不料，阿洛姆獨特的低吟唱腔與五音不全、瘋狂走音的風格卻瞬間虜獲了年輕人的喜愛，不少年輕人像是被「洗腦」了一樣，不斷地播放他的音樂，還將他的MV做成表情包，讓阿洛姆迅速在網路走紅，並坐擁逾300萬粉絲。

在阿洛姆的影片中，他穿著阿拉伯傳統服裝，站在沙丘特效背景中，與動畫駱駝一起唱《阿拉伯之歌》的影片最受歡迎，單在YouTube上的播放量就超過了1700萬，也讓阿洛姆得以跨界參演電影、錄製綜藝節目，甚至還一度在2018年進軍政界，以獨立候選人身份，參加孟加拉大選，並贏得638張選票，登上熱搜。

最近，阿洛姆在網上發布影片，指控警方在7月28日清晨6點，突然闖入了他位於首都達卡（Dhaka）的家中，將其逮捕並拘留8小時，「我被抓後受到了非常嚴重的精神折磨，他們不停問我為什麼要這些歌，甚至還要我簽下『道歉書』，為我唱歌難聽一事道歉，保證以後不再唱歌，還逼我改掉我的藝名英雄（Hero）」。

阿洛姆獲釋後，立刻在網上發布影片，將自己打扮成囚犯模樣，在類似監獄的場景中唱歌，以表達對警方的不滿。他還怒斥警方，「孟加拉是民主的國家，若我不能表達自己的意見和唱歌，那我的自由權就受到了侵犯。」事情被揭發後，不少孟加拉人都氣炸表示，警方逮捕阿洛姆已侵犯個人權益。

不過警方表示，他們是因為近來接獲多宗投訴，聲稱阿洛姆完全不按傳統風格，以「魔音」摧殘諾貝爾得主泰戈爾與孟加拉民族詩人伊斯拉姆（Kazi Nazrui Islam）所作，且在孟加拉已被傳唱數十年的經典老歌，因此他們才採取相關行動處理。他們也聲稱，阿洛姆只是想藉由此事炒流量，並否認曾要求他改名一事。