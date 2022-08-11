法國西南部「怪物級」野火！逾1000名消防員救災　上萬居民急撤離

▲法國西南部吉倫特省發生野火，超過1000多名消防員動員救災，但火勢延燒2天以來仍未獲得控制。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

法國官員表示，現約有1000多名消防員正在法國西南部與一場「怪物級」野火搏鬥。這場野火迄今已燒毀了近7000公頃（約1萬7300公畝）的森林，迫使1萬多名居民撤離。另外，西班牙與葡萄牙今年有超過1000人死於極端高溫，英國9日也發布第3級橙色高溫警報，部分地區氣溫恐達37℃。

根據BBC報導，法國吉倫特省（Gironde）最大城市波爾多（Bordeaux）東南方約30公里處的一場大火已經延燒2天，許多其他地區的消防員被迫接受緊急調派，前來支援滅火，並以專業的消防飛機從空中灑水與阻燃劑。但當地官員表示，儘管採取了所有措施，強風和高溫阻礙了消防作業，截至11日火勢仍未得到控制。

消防部門代表Gregory Allione形容，這場野火宛如「一個食人魔、一頭怪物」。另一名法國消防員Jérôme Jean向媒體表示，「這是我們頭一回看到這樣的火災」。據報導，在大約1萬名居民撤離之前，火焰迅速接近他們的住屋，部分居民不得不爬到屋頂上自救。

當局估計，當地時間11日稍晚氣溫將達到39℃的極端高溫。法國總理伊莉莎白•博恩（Elisabeth Borne）與內政部長達馬南（Gérald Darmanin）正在動身前往受災地區視察。

報導指出，今年夏季歐洲大陸破紀錄高溫與乾旱，導致法國與部分歐洲國家經歷了致命野火，葡萄牙與西班牙有超過千人死於熱浪。英國氣象局9日發布僅次於最高級紅色警報的橙色極端高溫警告，估計未來4天，部分地區氣溫將達到37℃，可能影響健康、交通與工作條件。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》