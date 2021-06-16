捐供失衡！台北「3血型」缺很大　庫存撐不了4天

▲疫情當前，更需要熱血之士挽起衣袖捐起來。（圖／記者吳杰澄攝）

記者胡至欣／採訪報導

疫情當前，更需要熱血之士挽起衣袖！目前全台血庫仍偏低，尤其又以台北缺血狀況最嚴峻，血液庫存量於6/15上午只夠用4.2天，各血型中AB、A和O型皆急缺，分別僅剩3.2天、3.6天和3.7天，而B型最多也只能撐5.9天，都不足7到10天的安全存量。

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▲台北捐血中心統計，近四週累積捐入量為31,862。（整理製圖／胡至欣）

自5/15日雙北升級三級警戒後，民眾為避免感染風險、減少外出，捐血人數直直落，血庫存量也跟著下滑。台北捐血中心統計，近四週累積捐入量為31,862，其中5/24-5/30因媒體曝光和企業響應，募得超過1萬袋血，但仍僅是過去一週的2/3，而前兩週的豪大雨，雖讓「水情」趨緩，卻讓「血情」告急，因為民眾出門意願再大打折扣，捐血量又少了約3、4成，導致醫療用血捐、供再度失衡。

▲開刀房陸續重啟、病人開始回籠，近期醫療用血需求更加急迫。（資料照／記者湯興漢攝）

台北捐血中心說明，目前各級醫院降載，並不完全反應在醫療用血上，相反地，最近醫院也反應由於開刀房陸續重啟、病人開始回籠，對於血液的需求又更急迫了！除了需長期輸血治療的重症患者，還有心血管疾病、器官移植等都有用血需求，又或像是孕婦產後大出血，如果需要輸血1萬C.C保命，以一個人捐血250 C.C來算，就相當於40個人的捐血量。

▲台北捐血中心防疫措施。（圖／台北捐血中心提供）

至於有民眾因擔心染疫而不敢前往捐血，台北捐血中心表示，除已加強清消工作，包括內外均提供乾洗手、舖設消毒毯、所有設備均在每次使用後以酒精消毒等，也加設隔板、加強問診，以維護捐血場域內的安全，分離術捐血則採預約制以調控室內人數，並全面實施1922實聯制，另外，更提醒捐血人，等待時保持社交距離、全程佩戴口罩、酒精消毒手部、踩踏消毒毯、配合健保雲查詢，並確實告知TOCC，捐血前至台灣血液基金會捐血人專區預約並完成健康問卷，於指定時間前往捐血中心，才能分散人流、避免久候。

▲利用網路或電話預約捐血，不用排隊也避掉人群。（圖／記者吳杰澄攝）

而針對日前有確診男子，在不知情狀況下捐血，引發感染疑慮，台北捐血中心對此強調，已在第一時間透過捐血者條碼，追蹤到袋血並立即抽出銷毀，不過至今仍無証據顯示COVID-19病毒會經由血液而感染，以南韓為例，去年2月就有7人捐血後確診COVID-19，發現時已有9袋血品輸注至病人身上，經過後續追蹤及檢驗受血者的身體狀況，所有接受捐血者8位均未產生症狀，其中1位則死於非SARS-CoV-2病毒相關的疾病。

▲全台各捐血作業場所皆實施1922實聯制，並進行人流控管。（圖／記者吳杰澄攝）

每年的6月14日是世界衛生組織訂定的世界捐血人日，今年的宣傳主題是「捐血，讓世界繼續跳動！」台灣血液基金會也藉此呼籲捐血人，透過持續的捐血，拯救他人生命，讓世界的脈動不因之停止。