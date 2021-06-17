「確診有症狀一律住醫院」　柯文哲：死在家裡不能怪政府照顧不周

▲柯文哲祭出強硬手段，要與確診者有接觸的人全部做篩檢、確診者一律住防疫旅館。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，台北市長柯文哲17日公布「硬清零」計畫，要求確診者不可以住在家裡，斷絕家戶感染，一但確診，有症狀住醫院，沒症狀的送防疫專責旅館，如果要留在家裡，要簽切結書，以後不給任何賠償，死在家裡不能怪政府照顧不周。

柯文哲表示，當快篩的陽性比率降到1%以下，過去的社區普篩大概是效果不大，所以要有新的思維。居家隔離人數慢慢在走下坡，趨勢看起來是終於明顯下降。

對於有1、2個個案藏在社區裡面，到底怎麼解決？柯文哲說，全面打疫苗是一個策略，美國打滿2劑的人已經超過50%，但昨天感染人數還有1萬，所以表示除非像以色列打到70%，不然終究還是會有感染。

柯文哲說，台北市算一算疫苗才打到6%多，距離以色列的70%還有一段時間，但也不能一直封城下去，很多產業已經受不了，所以要想辦法。過去允許確診者住在家裡，「現在起通通不准，一但你是確診者，就算沒有症狀，也要去住防疫專責旅館」，經過統計，家戶感染占北市感染的43%，所以常常是家人感染給家人，然後又去外面傳染給其他人。

「所以從現在起，除非有很強的理由，若一但確診，有症狀住醫院，沒症狀的送防疫專責旅館。」柯文哲強調，如果要留在家裡，要簽切結書，以後我們不給你任何賠償，死在家裡不能怪政府照顧不周，「你本來就應該去防疫專責旅館接受醫護人員的監控」。

會祭出這種強硬手段，柯文哲強調，因為北市要做清零計畫，當普篩陽性率不到1%，代表普篩已經無效，要以確診者為中心做同心圓，做精準疫調找出可能感染的人。我幫你出計程車、快篩費用，但你必須去做檢查，因為不這樣的話沒辦法清零，「要讓台北要盡速清零，才能思考三級管制可不可以放鬆」。

柯文哲說，第一，確診者不可以住在家裡；第二，以確診者為中心做出來的疫調，可能的被感染者，市府會出交通費跟檢查費用，但是你有義務去做篩檢，不然傳染鏈沒有辦法打斷。

柯文哲說，要請市民朋友擴大配合我們要做的篩檢，預防隱形的傳染鏈，這不解決，台北市的清零計畫不會成功。