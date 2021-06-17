屏縣第2階段接種人數近2萬人　「屏東模式」施打快速順暢

▲屏東長者接種疫苗 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣將明（18）日起啟動第二階段疫苗接種作業，以80-84歲長輩居多，預計3天內為1萬9572位長者施打，潘孟安縣長籲請長輩依照村里長、村里幹事通知的時間前來接種，「屏東模式」施打快速順暢，「不用擔心」。

另潘縣長連日來至全縣各注射站視察狀況，發現有部分地方人士出入施打區，與在場民眾擁抱或握手，雖然是關心鄉親，但在此疫情時期並不適宜，已嚴格要求各注射站加強管控，非施打者、陪同家屬、醫護人員、工作人員一律禁止進入施打區。

▲▼檢查。

屏東縣首次大規模疫苗接種作業，全縣48處注射站經過3天的運作，都非常順暢，對於接下來第二階段更大規模接種作業，縣府有信心。

潘縣長指出，第二階段列冊接種的長輩比第一階段更多，預計有1萬9572位長者，平均一天約打6524人，但施打者採滾動式調整，讓服務更貼心；如麟洛注射站，有老人家因特殊狀況無法下車，由醫護人員為長者在車上打針；牡丹鄉衛生所主動到牡丹村集會所施打，減少長輩舟車勞頓等。

而因應第二階段接種作業人數增多，有5個鄉鎮將改至中型速打站，提醒鄉親特別留意：里港鄉→里港國小、佳冬鄉→佳冬國中、枋寮鄉→枋寮高中、恆春鄉→恆春國中、車城鄉→車城福安宮香客大樓。

而縣府提供免費接送服務，輪椅身障者可洽詢復康巴士：屏北區08-7386626、屏中區08-7887433、屏南區08-8892293轉403。長照對象請撥打原長照專車電話預約或洽詢1966專線；獨居、重大傷病及非輪椅身障者，可預約小黃公車，電話：08-7861818或0905518365。

9個原住民鄉由既有的幸福巴士服務，部落居民可洽各鄉公所預約；琉球鄉則由當地鄉營巴士服務，請洽：08-8614040。

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