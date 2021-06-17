80歲以上長者8312人　基隆7區10站施打疫苗期程出爐

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市將於6月19、20日開放80歲（原住民70歲）以上長者施打新冠肺炎疫苗，市長林右昌今（17日）下午在記者會中表示，本市7區10站施打期程，統計本市符合資格的人數是8312人，提醒符合資格的長輩按照通知單上安排的時間，帶著通知單、健保卡跟簽好名的接種評估意願書，前往各施打地點接受疫苗注射。

林右昌指出，首先針對現在大家都很關切的疫苗施打問題提出說明，第二波的疫苗施打對象是針對80歲（原住民70歲）以上長者，統計本市符合資格的人數是8312人，施打時間是在6月19、20日（星期六、日）上下午時段。

▲基隆疫苗接種通知單範本。（圖／基隆市政府提供）

林右昌表示，今天各區公所及里長會把疫苗施打通知單送到家戶，在前一波時段未完成施打的85歲以上長者，也可以在19、20日免預約，直接前往各個施打站，告知工作人員就可接受疫苗施打。

林右昌說，全市各區施打地點，分別是中正區公所7樓禮堂、仁愛區公所6樓禮堂、信義區市立體育館2樓、中山區中山高中體育館、安樂區建德國小活動中心、安樂區武崙國小穿堂、安樂區安樂國小活動中心、七堵區七堵火車站（光明路側）、七堵區百福國中活動中心、暖暖區碇祥里民活動中心。

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