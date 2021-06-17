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不老麻將「跨鄉大戰」秒輸36萬　彰化警現身6牌咖驚呆

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，竟還有人不顧安危、違規群聚同樂；吳姓民眾昨（16）日提供自宅場地，與來自員林、埔心和大村等地5名皆超過60歲的友人同室搓麻將；警方獲報後，到場阻止這場「跨鄉麻將大戰」，依違反《傳染病防治法》函報彰化縣政府衛生局裁處，每人將挨罰至少6萬元。

▲員林警查獲麻將咖違法群聚，報請裁處。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲員林警查獲麻將咖違法群聚，報請裁處。（圖／記者高堂堯翻攝）

據彰化縣衛生局資料，5月13日以來「麻將牌咖傳染鏈」已達36人，佔所有確診案例14%；員林警分局指出，莒光派出所員警昨日晚間9時接獲民眾檢舉，在員林市光明街某民宅內疑似有民眾正群聚賭博。

因正值防疫期間，員警不敢大意，所長蔡文淦等4人立即前往處理，先埋伏在屋外觀察，發現屋內動靜確有可疑，於是敲門準備進入稽查；該民宅吳姓屋主應門後，同意員警入內查看，警方立刻發現屋內有其他5位民眾，擺設麻將桌1桌和麻將1副，明顯違反室內5人的防疫上限。

▲員林警查獲麻將咖違法群聚，報請裁處。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲員林警查獲麻將咖違法群聚，報請裁處。（圖／記者高堂堯翻攝）

吳姓屋主坦承自己和5名來自員林市、埔心鄉和大村鄉的友人群聚打麻將，但都有戴口罩且並未賭博，警方經現場錄影蒐證、填報執行稽查單，並將在場6人年籍資料表函報縣政府，依法裁處。

員林分局長謝錫釗表示，鑒於南彰化某鄉「麻將咖」群聚造成多人確診，呼籲民眾自我克制、切勿違規群聚，以避免造成防疫破口。
 

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