快訊／北市12區確診數公布　萬華只有＋6例　

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心17日公布新增175例本土確診，其中台北市佔34例；另外新增19例死亡。根據台北市各行政區最新確診數據，5月2日至今萬華區累計1610人染疫為最多，較昨日新增了6人。台北市長柯文哲表示，很清楚萬華不再是熱區、疫區。

北市府公布的最新確診分布，12行政區累計確診數分別為：松山區148人，新增1人；信義區229人，無新增病例；大安區239人，新增6人；中山區217人，無新增病例；中正區233人，新增2人；大同區272，新增4人；文山區305人，新增1人；萬華區1610人，新增6人；南港區124人，新增1人；內湖區145人，無新增病例；士林區260人，無新增病例；北投區200人，新增6人。全數總計3982人。

北市16日快篩陽性數為15個，陽性率為0.9％；另外，截至16日10時，北市居家隔離人數1917人。

柯文哲17日下午出席北市防疫記者會時表示，統計數來看，這周到現在是32例，很清楚萬華不再是熱區、疫區，散落在行政區裡面還有潛藏案例；而當陽性快篩比率降到1％以下，過去社區普篩效果不大。

▼北市最新12區確診分布、陽性率及居家隔離數。（圖／北市府提供）

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