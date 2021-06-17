22瓶多打50人！台中醫花兩倍價買「神奇空針」　圖解疫苗怎麼省

記者曾筠淇／綜合報導

疫苗滴滴珍貴，本站曾報導《客家之光！竹北市衛生所「1790劑疫苗接種1955人」：客家人我驕傲》，內文提到，竹北市衛生局1790劑疫苗居然接種了1955人。而台中的賴信全醫師也很厲害，用了神奇的「1cc空針」，讓22瓶疫苗多打50劑，每一瓶都可以多抽2針，「貴但值得！」

賴信全醫師在臉書上發文表示，一瓶疫苗本來只能打10劑，但他22瓶卻抽出了270劑，因為他自行添購的1cc空針有特殊的橡膠活塞，所以才能夠破紀錄，再讓50人受惠。他也笑稱，「一分錢一分貨」，他自行添購的空針雖然比較貴，但很值得。

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▲▼22瓶疫苗打了270人。（圖／東森新聞）

根據《東森新聞》報導，因為公發的3cc針筒只有100支，根本不夠用，所以賴信全醫師便自掏腰包，添購了較為精細的1cc空針。1cc空針能將原本分裝成10份的疫苗變成11針，而他買的針筒還有特殊的橡膠活塞，能將殘留的部分補足、減少浪費，變成12針以上。

賴信全醫師表示，當護理人員告訴他，每一瓶都可以抽12針的時候，「我超開心的！」因為「多一針就多一個機會讓一個人減少發生重症或死亡。」他進一步說明，這款空針前端的突起物很特別，會將一般空針空白的地方完全推出去，只不過以前不會特別去買，「因為你有2塊的好用，為什麼要買4塊的？」而現在這款空針雖然漲價了，但為了救助更多人，他還是不惜成本，買了一櫃，他也笑稱自己「比客家人還要客家人！」