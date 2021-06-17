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A民眾遺失物11次得手2萬！　富二代北投警務員請2律師辯護

▲▼北投分局。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市北投分局王姓警官擔任拾得物業務承辦，竟將民眾拾獲現金2萬1304元全放進自己口袋，士林地檢署依違反貪汙治罪條例起訴。（圖／記者邱中岳攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投警分局爆出第2名警員假藉職務之便，侵占民眾共2萬1304元！該名30歲王姓警務員就讀文大法律研究所，且父親是醫師家境十分優渥，但她在2019年9月至12月任職間，共11次A走民眾遺失物，甚至偽造遺失人姓名。士林地檢署日前偵結，依貪汙治罪條例等罪將他起訴，由於偵查時王坦承犯行並繳回不法所得，建請法院減輕其刑。

全案由林姓員警發現拾得物公文有異狀，擔心自己受到牽連，心忖「這也太誇張了吧！」要求王姓警務員「補回」卻遭王置之不理，林認為自己可能遭受連，並立刻向分局督察組檢舉以求自保。

根據起訴指出，王男從2019年9月1日到2020年1月7日擔任拾得物業務承辦，負責將拾得遺失物輸入系統，並通知失主認領。但王竟基於公文書登載不實、侵占職務持有財務犯意，登入內部公文系統，勾選「遺失物由拾得人領回」辦理結案。

檢方從拾得物清單查出，他在任職第18天開始到同年12月21日，分別A走民眾拾獲的現金各3000元、2000元、1000元、1000元、4039元、8200元、5165元、1000元、11000元、3100元、6000元，金額加總為4萬5504元，當中甚至還有郵局存摺本、褲子、等物，其中有8200元、11000元、1000元共3件已歸還，扣除後共A走2萬1304元。

檢方根據共10位拾得人警詢時證詞，得知其中1名劉姓民眾表示，他曾致電到北投分局偵查隊詢問遺失物辦理情形，卻得到警方回覆表示「發還遺失物到苗栗了」，引起劉姓民眾納悶為何沒收到感謝函。經查才發現原來王男竟自行製作發還紀錄，甚至在發還清冊中不實登載遺失人為「吳OO」。

偵查時王男請了2位律師為他辯護，並坦承將拾得物品攜帶回住處且侵占，且為了避免內部公文系統管考，偽造公文書或電磁紀錄的公文書掛結內部公文系統。

由於王男在偵查時坦承犯行，且將不法所得全數繳回，士林地檢署認犯意各別，分論併罰，依貪汙治罪條例等罪將他起訴，因金額未達5萬元，建請法院減輕其刑。

北投分局繼去年4月林姓偵查佐涉侵占民眾遺失4萬元遭依貪汙罪起訴，王男成為分局第2位出包涉案遭法辦的員警。

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