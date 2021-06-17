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苗博雅失言惹議！他讚柯P防疫有效「疫苗才是關鍵」：護航行為噁心

▲▼柯文哲、黃珊珊召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲原PO認為，在防疫這一塊北市府做得不錯。（圖／北市府提供）

記者施怡妏／綜合報導

台北市議員苗博雅日前政論節目《突發琪想》表示，「全台縣市陪雙北坐牢」，引發外界熱議。事後，苗博雅表示該說法被斷章取義，16日深夜則透過臉書對外致歉，但有網友表示，議員監督北市府很合理，但是北市防疫確實做的很好，確診數也在慢慢下降，什麼時候解三級警戒，應該是取決於疫苗。

該網友在PTT發文，台北市議員監督市府工作理所當然，但不可否認的是，台北市長柯文哲確實有些事沒做好，像是市場分流，早就應該執行，還有好心肝診所偷打疫苗一事，罵這些事情都很正常，但是何時可以解三級警戒，不是防疫做得好就沒問題，還必須要有疫苗，才能夠真正控制住疫情。

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▲▼苗博雅對於「陪雙北坐牢」的說法道歉。（圖／翻攝自苗博雅 MiaoPoya臉書）

▲苗博雅對於「陪雙北坐牢」的說法道歉。（圖／翻攝自苗博雅 MiaoPoya臉書）

原PO表示，在疫苗不足的情況下，加上又有不明感染源的案例，「降級又爆發幾乎是可預期的狀況」，但從疫情爆發以來，全台各地都很辛苦做防疫，北市的確診數也明顯減少，「用柯P防疫沒做好，導致雙北坐牢，甚至全台陪雙北坐牢，我是嗤之以鼻，這種生死攸關的事，還有辦法義正嚴詞的講幹話，我打從心裡覺得噁心」。

對此，許多民眾對議員的說詞也很反感，「真的很噁心，這議員完全偏頗的發言」、「疫苗缺越久損失越多」、「監督請針對政策，講幹話製造對立真爛」、「這件事苗博雅真的錯了」、「為了護航疫苗不足，只好一直怪罪別人」、「說出這種話挑起對立，真的噁心」。

對於失言一事，苗博雅於16日晚間在臉書發文影片，針對這個說法道歉，強調自己絕對不是責怪市民朋友，也反省自己當初換個說法，是不是會好一點。她表示，這一個月以來，她眼看台北市民，以及全國民眾，為了配合防疫，讓自己的生活大亂，讓生計逐漸窒息，但北市府高層的防疫作為每況愈下，還不斷演出自我感覺良好的政治表演秀「我必須承認，我真的很憂慮，很著急」。

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