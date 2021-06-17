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三級警戒滿月！1張圖看懂「下降趨勢」　解封時間有玄機

▲▼0617三級警戒滿月疫情趨勢。（圖／ETtoday）

▲三級警戒滿月疫情趨勢。點圖可放大。（圖／ETtoday）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣這波本土疫情爆發超過1個月，在三級警戒和全民防疫的圍堵下近日正朝好的方向發展。《ETtoday新聞雲》用1張圖展示自今（2021）年5月10日以來每日確診案例變化，從七天移動平均值來觀察，5月27日攀上波段高峰後便呈現下降趨勢。

時間回到疫情爆發的起點，5月11日國內新增7例本土個案，其中有6例感染源待釐清，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫情不是處在社區感染邊緣，「現在進入社區感染」。

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此後3天伴隨宜蘭遊藝場、新北獅子會、萬華茶藝館群聚擴散，台灣本土疫情相當嚴峻。指揮中心5月15日上午宣布台北市、新北市進入第三級防疫警戒，為期2周，外出須全程戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，全國休閒娛樂場所關閉，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需公共場所。

▲▼ 三級警戒滿月新北市上班人流稀少、國軍化學兵清消。（圖／記者許靖騏攝）

▲ 三級警戒滿月，新北市上班人流依然稀少。（圖／記者許靖騏攝）

再隔3天，指揮中心5月19日宣布雙北以外縣市亦持續有本土病例出現，為加強防疫措施，提升全國疫情警戒至第三級，各級學校同步停課，時間至5月28日止。

5月25日，本土新增確診數仍維持高檔，指揮中心宣布全國疫情警戒第三級延長至6月14日。6月7日，全國疫情警戒第三級延長至6月28日。

從七天移動平均值觀察，自5月27日攀上波段高峰後，疫情便呈現下降趨勢，何時解除三級警戒成了民眾關心的話題。台大公衛學院教授陳秀熙昨（16）日表示，新冠疫情連續2周Rt值小於1，代表疫社區警戒與移工篩檢發揮功效，解封之日可期，但建議先降到2.5級，可以考慮恢復部分經濟活動。

▲▼指揮中心9日公布最新疫苗施打順序名單，其中第7類對象新增「國家關鍵設施必要人員」，包括交通領域、運輸及倉儲業者，在新冠肺炎疫情維持三級警戒之下，物流外送需求大增，過程有高度染疫風險，交通部表示美食外送員等也屬於貨運、物流、倉儲的概念，目前正在研議釐清如何規納入第七類名單中,宅急便,送貨員,包裹,宅配,兼職,foodpanda,機車,宅經濟,戶外工作者。（圖／記者李毓康攝）

▲出門戴口罩、保持社交距離，成為台灣街上的日常風景。（圖／記者李毓康攝）

陳時中指出，目前看來疫情雖然穩定，但每天篩檢量依然有4到5萬件，陽性率下降代表疫情平穩，但千萬不能以為是趨緩，民眾應該要非常注意。因為依照各國經驗，只要稍微不注意就可能會反彈，現在會廣納各界意見，也會討論各種可能性。

陳時中另補充，產業復甦不是說開就開，因為會有連鎖效應，如果開放一個無法控制，可能就會讓整體防線出問題。現在是民主社會，指揮中心當然也樂見疫情快速下降到可以解封的程度，但不會一次全部解禁，否則可能會讓疫情復燃。

編按：移動平均指的是將一段時間內的確診數加以平均，相連後成為移動平均線，公衛專家藉以觀察、預測疫情的走向。

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