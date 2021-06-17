走過人生的幽谷　台南就業中心陪伴民眾再出發

▲小方透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心就服員郭俊良的協助，找到大內石子瀨社區發展協會的工作，已穩定就業超過3個月，找回自信。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



小方（化名）原本是位快樂的大學生，在校打工時，卻因發生嚴重車禍，命撿回來了，但腦部及肢體嚴重受傷，造成他對於人生失去信心，就業更是困難，透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心就服員郭俊良的協助，找到了培力就業計畫大內石子瀨社區發展協會的工作，已穩定就業超過3個月，找回自信。



27歲的小方家住善化，因大學打工發生嚴重車禍傷及大腦，術後長久復健但仍留下後遺症及行動不便，整日足不出戶，不與人溝通，父母更因此四處覓尋名醫，求神問卜，散盡家產用盡一切方法醫治小方，就服員俊良回想當初見到小方媽媽，眼中充滿著焦慮，他用顫抖的口吻表示，自己的小孩因車禍造成肢體及腦部受損，雖然已經7年了，目前在找工作上仍四處碰壁，家人已身心俱疲，希望能找到一份工作，讓小方不再躲在家裡可以和社會融合。

就服員非常能體會父母親的心境，知道小方找到合適的工作等於幫助了一個家庭，雖然不太容易，但這樣的使命感，讓就服員找各種方法一定要協助小方就業，後來在培力就業計畫大內石子瀨社區發展協會找到了包裝及生產的工作，至今已4個月，小方從原本內向不太和人互動到現在愈來愈開朗。小方媽媽更特別到就服台感謝就服員與單位願意給兒子一個獨立且重生的機會，讓夫妻可以慢慢放下心中沉重的擔子，就服員看著小方媽媽眼眶泛淚充滿感激的表情，深刻的感受到父母親永不放棄的愛，更加督促自己不忘初衷，不放棄任何助人的機會。



大內石子瀨社區發展協會曾博揚理事長表示，小方剛開始工作時較內向，但透過同仁的協助及小方自己的努力，工作愈來愈上手，目前已是單位得力的助手，理事長並表示協會，一直致力於在在地產業的發展，大內除了酪梨外更有甜根子草，借由教育訓練學習甜根子草工藝的技能，加強弱勢者職場學習及適應，期許協會能深耕在地，提供更多的就業機會。



永康就業中心黃豑頡主任表示，人生難免遇到風暴及挑戰，像現在的疫情造成許多人失業，許多行業面臨挑戰，如何心存正向的態度，運用轉念的智慧，看待人生考驗，相信一定能化挫折為力量，化逆境為轉機， 跨越種種難關，改變命運，他更鼓勵現在在逆境中的人，不要放棄希望，有困難則尋求協助，逆風中也能飛翔。

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