台南90歲翁「仰躺樓梯」死亡　家屬：前一天打AＺ疫苗

▲台南市1名90姓邱姓長者，被家人發現倒在家中死亡，死者懷疑死因疑與施打AZ疫苗有關，警方已報請檢察官相驗，釐清查明死因中。（圖／示意圖，非當事人，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南1名90歲的邱姓老翁，6月16日晚上7時許被家人發現倒地，家屬立即報案，台南市消防局救護人員迅速到場，發現老翁已死亡，交由轄區分局處理，家屬質疑死者於15日施打AZ疫苗，可能導致身體不適往生，警方已報請檢察官相驗，檢察官相驗後指出，除右手肘摖傷外無其他外傷，將擇期解剖以釐清查明死因。

台南市警方據報，台南市1名90歲邱老先生，16日晚上7時許被家屬發現在家中跌倒，經報請台南市消防局救護車到場救護，惟救護員已發現老先生明顯死亡，未送醫。

警方到場了解後，發現死者仰躺於3樓樓梯，右手肘有擦傷，人已死亡，現場門窗沒有明顯遭破壞，現場擺設沒有明顯打鬥凌亂痕跡。家屬指出，死者無疑似新冠肺炎症狀及出國史、旅遊史，質疑老先生15日曾接種AZ疫苗，導致身體不適往生，警方除報請檢察官相驗釐清死因外，並通報台南市衛生局。

台南市衛生局長許以霖17日上午表示，針對16日晚上台南市有一位90歲的老翁在家過世，衛生局調查他前一天是有施打AZ疫苗，這部分會報請司法相驗，也報請中央來查核是否跟疫苗有關。

台南地檢署襄閱主任檢察官指出，台南市邱姓男子死亡案件檢察官已經相驗完畢，初步檢視屍體外觀除右手肘有擦傷外，並無其他外傷，因其甫接種疫苗完畢，為釐清死因，檢察官諭知擇期解剖。（更新於12時，補充台南地檢署說法）

防疫面罩、護目鏡269元起