86歲母打完AZ發燒！苦苓籲先備藥　列10點勸「輪到一定要去打」

▲苦苓分享10點注射疫苗注意事項。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）



記者崔子柔／綜合報導

日本捐贈台灣的124萬劑AZ疫苗於15日開打，作家苦苓昨（16）日指出，他86歲的母親在接種後發燒不適，建議大家先替長者準備好退燒藥，也呼籲不要驚慌，如果不打更危險，「如果輪到了一定要去打」。

苦苓昨日在臉書發文指出，他的母親打完AZ疫苗後，深夜忽然發燒、咳嗽、全身痠痛，不過吃完發燒藥就沒事了，建議大家先替長者準備好退燒藥。

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▲新北市85歲以上長者施打AZ疫苗第2天，圖為中和區中正堂疫苗施打站。（圖／記者湯興漢攝）



苦苓接著呼籲，大家不要因為疫苗的副作用感到驚慌，「但如果不打更危險，請鼓勵家中長者：如果輪到了一定要去打」，並分享台北護理大學陳美麗教授提供的10點《注射疫苗前後應注意事項》。

一、打疫苗前一天一定要睡飽

二、打疫苗當天一定要吃早餐

三、注射前1-2小時喝200-300CC，放涼了喝，避免高溫造成假象發燒。另外帶一瓶同樣量出門，溫涼，在注射後30分內慢慢啜飲

四、不可以揉打針部位，如果會疼痛可以回家後冰敷15分鐘

五、有些人會頭暈，最好有人陪伴回家

六、回家後24小時內，除了睡覺、或是心臟腎臟問題限制水的以外，盡量每小時喝200-300西西水；怕喝白開水的，可以用維他命發泡劑或是運動飲料稀釋

七、如有發燒者，可以先物理性的退燒（就是溫水擦拭身體、通風、多喝水），如果無效再吃退燒藥

八、注射24小時後，如果肌肉有點很像爬山後的酸痛，可以冰敷、或塗抹酸痛藥，但是記得不要揉

九、有些人四肢的肌肉會有點腫痛，就在家裡走一走，促進血液循環

十、注射三天內，最好每四小時量一次體溫，如果在三天內或斷續發燒者，請在處理後記得回報「疾管家」