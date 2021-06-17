回應美國只捐80瓶輝瑞疫苗給這國　趙立堅：中國已經捐10萬劑

▲美國欲捐出80瓶新冠疫苗給千里達與托巴哥（Trinidad and Tobago），數量之少引起外界熱議。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國駐千里達與托巴哥（Trinidad and Tobago）大使館近日指出，將會捐贈「80瓶」輝瑞疫苗給當地民眾，引起外界熱議。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，「中國政府已向特立尼達和多巴哥（千里達與托巴哥）捐贈了10萬劑新冠疫苗，特多政府採購的20萬劑中國疫苗15日已運抵。」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／達志影像／美聯社）

趙立堅指出，中國已向國際社會提供了超過3.5億劑疫苗，包括向80多個國家提供疫苗援助，向40多個國家出口疫苗，「同時，中方同多個發展中國家開展技術轉讓和合作生產，迅速推進疫苗大規模生產。」

趙立堅強調，中方已宣佈向「新冠疫苗實施計劃」（COVAX）首批提供1000萬劑疫苗，明確用於發展中國家急需，「中方將繼續為疫苗在發展中國家的公平可及作出努力。」

美國駐千里達與托巴哥（Trinidad and Tobago）大使館近日在推特上發文，將會捐贈「80瓶疫苗」給當地民眾，還強調每一瓶都很重要。推文發出後讓許多網友看傻眼，直呼「這根本是種汙辱」、「是不是少寫很多個零？」。

對此，千里達及托巴哥安全部澄清，該國原先並沒有在美國原先的大型捐贈計畫中，除對美國贈與表達感謝之意，還稱「疫苗是美國給的一點點禮物，我們相當樂意接受」。