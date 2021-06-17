三級警戒滿月　馬英九喊話全民打疫苗「該負責的人絕對要付出代價」

▲前總統馬英九。（圖／記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

全台新冠疫情延燒，前總統馬英九今（17日）罕見在臉書撰文表示，死亡率3.56%，遠超過全球平均值，政府和民眾都決不能鬆懈；他也說，等疫情平穩，因為輕忽、傲慢、說謊、卸責，造成民眾痛苦，該負責的人，絕對要付出應有的代價。

馬英九表示，全台灣進入三級警戒，即將屆滿一個月了，每天看著許多人無助地在家等待，有人失去摯愛的家人，有人因無法外出、三餐都成問題，心裡非常難過。

馬英九說，當多數人民打不到疫苗，等不到紓困，當民眾最需要政府的時候，我希望蔡英文總統能聽到這些基層的聲音，盡一個國家領導人最基本的職責，幫助每一位需要政府的民眾。

「目前疫情進入關鍵期」，馬英九說，根本之道，政府要以民為本，儘速讓全民都打得到他們想要的疫苗，有民間團體希望引進經過國際認證的疫苗，政府應該要排除障礙，給予便利，不要因為意識形態，刻意刁難或封殺。

馬英九表示，現在台灣每一天確診、死亡數都還在增加，死亡率3.56%，遠超過全球平均值，政府和民眾都決不能鬆懈，病毒影響了每個人的生活，但我們不能被擊垮，在疫情艱困的時候，更需要沉著以對。

馬英九說，等疫情平穩，因為輕忽、傲慢、說謊、卸責，造成民眾痛苦，該檢討、該負責的人，絕對要付出應有的代價；不要忘記，爾俸爾祿，民脂民膏，下民易虐，上天難欺；人民的眼睛是雪亮的，心情是憤怒的。

最後，馬英九表示，希望儘早見到曙光，全民恢復往日的正常生活，「天佑台灣」。

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