6／28降二級難度高！醫估「最有可能時間點」：還有一段艱辛路要走

▲近日新增確診數微微下滑，網友們熱議6/28能否降三級。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣今（16）日公布新增167例本土個案，已經連續4天低於200例確診，指揮中心指揮官陳時中坦言，雖然案件數比昨日稍微高一些，但整體發展仍有往下趨勢，至於網友關心6/28是否能成功從三級警戒降至二級，兒童急診科主任謝宗學坦言「難度其實更高」，專業預測7月中旬才是比較可能的時間點。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》分析，雙北市自5/15提升至三級警戒後，當時有網友喊出要在2週內解除三級疫情警戒，「我當時提出比較實際的目標是2週內不要上升到防疫警戒第四級，4週後確診人數開始從高原期下降，8週後解除第三級。」並說若能達成上述目標已經是世界奇蹟。

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眼看距離5/15起今已過了32天，謝宗學說，期間沒有提升到四級警戒，且確診人數明顯從高原期下降，「脫離疫情大爆發階段，看來已經達到預期目標的一半。」但他也坦言，雖然已脫離高原期，但要在一個月內解除第三級警戒降至二級，難度其實更高。基本條件為單週不能出現3件以上群聚，或1天內不能出現確診10名以上感染源不明之本土案例，「今天仍有167例本土病例，要達成降級目標還有一段艱辛的路程要走。」

▲民眾期盼疫情能控制住，早日回歸以往生活。（示意圖／記者姜國輝攝）

想要在未來4週解除三級警戒，謝宗學認為，除了現階段高強度防疫必須維持外，熱區擴大採檢，盡可能找出隱形傳播鏈並立即阻斷，還要同時觀察篩檢陽性率是否持續降低。此外，邊境防守也不能因本土疫情緊張而有所鬆懈，要嚴防其他變種病毒入侵台灣。

謝宗學大膽預測，「6/28解除三級疫情警戒的機率不高，7月中旬才是比較可能的時間點。」在這段期間中，若民眾看到確診數下滑，防疫作為鬆懈，疫情很快就會捲土重來。得利用三級警戒時間，降低社區病毒密度，提升疫苗接種率，才能盡快回歸正常生活。

他衷心期盼最晚8月底前疫情能得到控制！「若9月開學孩子仍然待在家中線上學習，相信很多家長會先崩潰，而我也是其中之一。」