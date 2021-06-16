「同島一命」變「雙北歹命」　黃子哲批苗博雅：覺青變馬屁精

▲黃子哲、苗博雅。（合成圖／翻攝臉書、ETtoday資料照）

記者杜冠霖／採訪報導

雙北疫情嚴峻，日前苗博雅一席「全國陪雙北坐牢」的言論引起民眾不滿。國民黨文傳會副主委黃子哲就砲轟，苗博雅身為台北市議員，不但不為市民發聲喉舌，還認為是雙北市拖累了全國其他縣市的民眾，「作賤自己選區的市民，來護航民進黨政府。簡直可惡至極。」

三級警戒至今已滿一個月，處處受限的防疫新生活成為台灣的日常，15日苗博雅在政論節目上語出驚人，「我講一個比較慚愧的啦，其實全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢。」苗博雅說明，正是因為雙北疫情遲遲無法壓下，才會進入全國三級警戒，因此解除三級關鍵並非疫苗，而是雙北疫情。

對此，黃子哲反批苗博雅，真正應該感到慚愧的應該是，施壓讓陳時中放寬機組人員檢疫時間的民進黨不分區立委范雲、以及未能確實督導桃園諾富特飯店，造成疫情破口的指揮中心與鄭文燦，以及疫苗迄今都取得不足的蔡英文政府。但這些苗博雅全都視而不見。

黃子哲說明，疫情如此嚴峻的情況下，苗博雅卻在帶風向說幹話，把疫情的責任甩鍋給台北市跟新北市，「好好一個覺青，如今卻變成舔綠的馬屁精。」。他也呼籲苗博雅應該出來道歉，別喊著「同島一命」，卻讓「雙北歹命」。

