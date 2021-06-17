「愛吃醋＋管超多」星座男友排行！天蠍只排第2名…講話針針見血

▲佔有慾超強的愛，妳承受得了嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

很多人都喜歡被另一半在乎的感覺，只是有些男人談起戀愛就變得很不大方，覺得女友是個人私有財產，如果女友跟別的男人太親近，或是有一些令人誤會、瓜田李下的動作，某些星座男人就會心情不佳、反應很強烈，很愛管女友的穿著、行為，這種佔有慾極強的愛，有時還真是令很多女生覺得壓力很大，究竟哪些星座男人談起戀愛是這樣呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

※請參考太陽&火星星座

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第4名：巨蟹男友

基於保護的心態，巨蟹男友往往也都是管很多的類型。不過更實際的情況是，很多巨蟹男本身真的是很怕受傷害的類型，他們不是太強烈會說「愛」的類型，又害怕女友如果包得不夠緊或是跟別的男人太親密、自己會被邊緣化，所以就會管很多。

吃醋的巨蟹男一張臉就跟紅綠燈差不多，反正也只有臉會變色會變得很難看，巨蟹男心情變化很大而且不是太善於用言語表達，所以往往會忍住，表達出來也就是很情緒化的語言，甚至於會一把鼻涕一把眼淚，讓很多女生心疼又傻眼。

第3名：雙子男友

有時候是玩玩鬧鬧，有時候是真的在吃醋，反正雙子男本身的個性就多變，聰明的雙子男很明白曖昧怎麼玩，如果女友「有可能」跟別人搞曖昧，雙子男就會半打鬧半吃醋的態度去說去管，而且大部份的女生都無力反抗。

倒不是雙子男的態度很強勢，而是他們講的話都似是而非，不管女友用什麼話去反駁，雙子男都有話可以講，要辯得贏雙子男的歪理實在是有點困難，加上雙子男腦袋天天都在變，很多女生真的搞不太清楚標準在哪裡，只會覺得這男人真的意見很多。





▲妳也曾因為另一半管太多而爭執不斷嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

第2名：天蠍男友

天蠍男的醋意越強，通常代表自己越是在意另一半，因為天蠍男希望自己在女友心中是最棒的那一個，最好能夠完完全全的佔滿女友的心，讓女友根本沒有任何其他的心思、也容不下任何其他的男人，可說是十二星座當中佔有慾最強的。

天蠍男是很敏感的，不過由於是比較冷靜的星座，一開始覺得不對的時候會先冷處理，一旦覺得時機來到之後，天蠍男就會從小毛病管到大問題，越管越多而且講話都是針針見血相當難聽，完全就是醋海翻騰，讓很多女生打從心裡覺得有點害怕。

第1名：獅子男友

這是個領土性格極重的星座男友，也就是「女朋友」就等於自己的所有權範圍，別人當然不能夠有任何指涉的行為，然而，獅子男對於自己女友的保護管束也是很多的，因為「妳不能引人犯罪，否則我會覺得是妳不夠愛我」。

加上很多獅子男身邊都會有很多的好兄弟，獅子男太明白男人是一種好色的生物，兄弟有多色獅子男當然是心知肚明，所以獅子男也不希望自己的女友跟兄弟太親近，免得搞到最後兄弟做不成、感情又失和，寧願一開始管很多也不想後來才後悔。

本文經授權轉自：亞提米斯