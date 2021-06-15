12星座男「容易惱羞成怒」名單曝光！巨蟹聽2關鍵字秒爆氣





▲巨蟹座一聽到「關鍵字」就會秒爆氣。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／亞提米斯

情侶間難免會有些意見不合或看法不同的時候，有些男生很愛面子、很大男人、很有主見甚至於是自我感覺很良好，非常不喜歡女友頂嘴，也不喜歡女友不聽話，如果女友很不給面子，或是男生自己理虧卻拉不下臉來承認，有些男生會因此「惱羞成怒」用生氣來掩飾自己的困窘和錯誤，交往時遇到這樣的情況也讓很多女生很傻眼，十二星座男有容易惱羞成怒呢？跟著亞提米斯一起來看看！

請參考：太陽&火星星座

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★牡羊男：

牡羊男容易沒耐心，但他們不見得惱羞成怒，往往不少牡羊男還滿天真直接的，如果自己真的錯了，是會低頭道歉，他們雖然容易脾氣差，生氣的原因往往不盡然是因為自己沒面子，他們反而是很積極直接的正面個性，任性耍孩子氣還比較常見。

★金牛男：

金牛男反而是容易惱羞成怒的類型，這是一個非常固執，只覺得自己的想法是對的星座男，總之就是「牛牽到北京還是牛」，他們如果覺得自己是對的，無論如何就是不會覺得自己有錯，惱羞成怒時比較常悶悶不樂、擺臭臉給女友看。

★雙子男：

雙子男是挺容易惱羞成怒的類型，他們有時候還蠻常光看很表面的事情就下判斷，一旦發現自己的判斷有問題就會開始硬凹，如果他們說理說不贏女友，那麼就會開始跳針抓狂，這是個天生有「我一定要講到贏」傾向的星座男。

★巨蟹男：

巨蟹男的惱羞成怒只會發生在特定的話題上，通常只要不是言詞汙名化巨蟹男的爹娘，或是意指到巨蟹座本身的家教有問題，通常巨蟹男都不太會有失控惱羞成怒的情況，他們不能接受的就是人身攻擊到他們的家人、特別是父母。

▲只要讓獅子座在外面有面子，就不用擔心他會惱羞成怒。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

★獅子男：

愛面子的獅子男是屬於還蠻容易惱羞成怒的類型，但如果女友夠聰明，就會知道獅子男重視的是自己在外頭的面子，只要在他的好哥兒們面前給他面子不要吐他槽，私底下發脾氣給獅子男難看都沒有關係，不要鬧到人盡皆知他們就不會惱羞成怒。

★處女男：

忍耐力很強的處女男不怎麼容易惱羞成怒，他們通常都會把事情盡量處理到最完美，談戀愛的時候由於會非常重視另一半的看法，會把女友的意見當成是金玉良言，大部份的情形下，處女男都會把女友的話記下來列入待改善修正列表。

★天秤男：

以講理著稱的天秤男通常不太容易會惱羞成怒，他們如果覺得女友太不給面子，頂多就是裝成沒聽到或是理性的辯論，由於天秤男天生思路很清楚、又很會條理分析，往往也不會讓兩人間的溝通走到失控的地步，不太會惱羞成怒。

★天蠍男：

天蠍男是有點容易惱羞成怒的類型，他們是內在極度大男人的，外表的冷酷是一種保護色，天蠍男很不喜歡被侵犯的感覺，也不喜歡被挑戰的感覺，如果說不贏女友或是面子拉不下來的時候，就容易惱羞成怒，要求女友要乖乖聽話。





▲射手男有時候很白目，愛踩女友地雷。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

★射手男：

射手男不太會惱羞成怒，他們本身倒是很自在瀟灑，面子不是太重要的問題，在溝通方面走的是輕鬆開放路線，有什麼就說什麼，往往是女友比較容易被射手男激到惱羞成怒，因為有時候射手男真的非常白目，很愛去踩女友的地雷、哪壺不開提哪壺。

★摩羯男：

摩羯男就算惱羞成怒也看不太出來，他們是很重視自己面子的大男人，也不喜歡被挑戰，更不喜歡女友的姿態太高，但是摩羯男又覺得惱羞成怒是很丟臉的事情，這是種不怎麼成熟的處事態度，因此他們就算因為沒面子而生氣，也會盡量冷處理。

★水瓶男：

水瓶男在感情相處上走輕鬆隨性的路線，兩個人相處溝通上就算女友很不給面子、或是自己做錯些什麼，水瓶男會盡可能的一笑置之、隨口道歉，不覺得需要因為這種小事跟女友吵架，水瓶男往往很懂得怎麼粉飾太平，或該說他們很會裝聾作啞？

★雙魚男：

雙魚男算是脾氣還蠻不錯的男生，他們不怎麼容易惱羞成怒，因為在戀愛裡頭的雙魚男會很努力去呵護女友，忍耐力也還算滿強，除非女友的話太直讓雙魚男覺得很受傷，讓他們不得不用眼淚和悲傷的情緒來進行血淚抗議。

本文經授權轉自：亞提米斯