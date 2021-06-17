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舉台灣、新加坡為例　泰總理：自產疫苗是「正確決定」

▲▼泰國,新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲泰國目前完整接種疫苗百分比為2.6%。（圖／路透）

記者陳致平／綜合報導

泰國總理帕拉育16日發表重大政策！他表示，泰國預計在120天後，開放已完整接種過2劑疫苗的國際旅客直接入境泰國。此外他提到，台灣和新加坡都曾面臨未即時收到向國外採購的疫苗，因此證明像泰國一樣自己製造疫苗，才是面對疫情最佳的解決辦法。

總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在演說上提及，過去一年民生經濟和旅遊觀光業受到疫情重創，泰國預計在10月中旬開放國境，儘管全面開放會面臨風險，恐會增加感染人數，但國民必須重返工作崗位並且復甦經濟，「現在是泰國人可以承擔這個風險的時候了」。他重申，這場防疫戰除了要防疫、對抗病毒之外，同時也要解決疫情大流行帶來的經濟破壞。

▲▼泰國普吉島卡隆沙灘。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕拉育預計在120天內全面開放國境。（圖／達志影像／美聯社）

提到國際疫苗荒，帕拉育舉台灣和新加坡為例，說明自己生產疫苗的重要性。他提到，台灣和新加坡事先體認到面對疫情時，向國際大廠購買疫苗會是一項大挑戰，有時候向國外訂購的疫苗可能延遲到貨。

泰國在國內生產疫苗是一項「正確的決定」，帕拉育強調，確保泰國有能力為自己的人民提供疫苗，並把泰國的疫苗製造力設定為長期目標，這是和疫情長期抗戰的最佳解決方式。

▲▼嬌生疫苗3月於美國正式發放，也在近日被世界衛生組織批准。（圖／路透）

▲泰國總人口數近7千萬，帕拉育希望在10月底前能為半數以上國民施打1劑疫苗。（圖／路透）

 目前，泰國核准了6種疫苗，分別為阿斯特捷利康（AZ）、嬌生（Johnson & Johnson）、輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）及科興（Sinovac）所生產的疫苗，同時也簽下1億55萬劑疫苗合約，計畫從7月開始每個月替1千萬國民接種疫苗，目標是10月底前至少能有5千萬人接種一劑疫苗。

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