台中夜景餐廳「得來速」！大批車潮排隊領貨　老闆娘揭背後原因

▲台中夜景餐廳得來速。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

全台疫情三級警戒，實體店面業者受到嚴重衝擊。台中一家夜景餐廳生意一落千丈，剩不到一成，近日餐廳外竟出現「得來速」的場景，生意開始回溫，也能稍微減緩疫情的衝擊。

根據《東森新聞》報導，這家夜景餐廳位在台灣大道旁，路邊有許多車輛聚集，排隊等著取餐，原來是業者突發奇想，與南部的泰國蝦農、蚵農合作，新鮮直送「得來速」，讓顧客不用下車，就能領到訂購的食材。

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一位民眾表示，因為上網看到特價，所以就找朋友團購，到現場只要打開車窗，就有專人將食材送來，相當方便。

▼只要打開車窗，餐廳員工就會送上活蝦、蚵仔。（圖／《東森新聞》）



餐廳老闆娘說，由於疫情影響，5月22日開始禁止內用，生意剩不到一成，索性將店暫時關閉，開始另尋出路。而這個突發奇想的點子，卻得到不錯的效果，一天就要進好幾批貨。

老闆娘提到，由於蝦農、蚵農也受到疫情衝擊，東西根本賣不出去，加上他們有在經營海產，討論後決定，直接與蝦農、蚵農拿貨，再透過這種方式來販售，互相幫忙，賺多賺少則是其次。

而推行這種方法，不但能幫助蝦農、蚵農，業者能賺錢撐下去，也能避免民眾購買日常食材時，在超市、傳統市場裡群聚，可謂一舉數得。

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