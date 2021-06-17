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苗博雅道歉「陪雙北坐牢」：絕對不是責怪市民　反省說法可以更好

▲▼苗博雅對於「陪雙北坐牢」的說法道歉。（圖／翻攝自苗博雅 MiaoPoya臉書）

▲苗博雅對於「陪雙北坐牢」的說法道歉。（圖／翻攝自苗博雅 MiaoPoya臉書）

記者林彥臣／綜合報導

台北市議員苗博雅日前在政論節目上，因為一句「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」的說法，引發雙北市民的眾怒。對此苗博雅16日深夜在臉書發布影片，針對這個說法道歉，強調自己絕對不是責怪市民朋友，也反省自己當初換個說法，是不是會好一點。

苗博雅臉書PO文表示，「首先，我要對今天看到媒體標題，感到驚嚇、害怕、生氣的市民朋友們說聲抱歉。」

苗博雅也還原當時的言論，出現在6月7日的節目，因指揮中心宣佈三級警戒延長至6/28，政論主持人問我對於延長三級警戒，會不會有「防疫疲勞」？她當時說「我講一個比較慚愧的啦，其實全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢。」

苗博雅說，媒體直接下標「苗博雅：全國民眾跟雙北一起坐牢」確實很聳動，只看這一句，很可能會誤以為我在批評台北市民，所以，她能理解今天打來辦公室飆罵髒話、嗆聲、斥責的人，大家都是希望台灣能早日走出疫情的陰霾。

苗博雅也回應覺得被傷害的市民朋友，她也在反省，當時是否不該這麼直白？如果她說「我很慚愧，台北市政府防疫的基本功沒做好，疫情還在延燒，必須全國延長三級，大家要一起撐下去」是不是會更好一點？

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊疫情記者會。（圖／北市府提供）

▲苗博雅指出，她要表達的是對於市政府的防疫基本功沒有做好。（圖／北市府提供）

苗博雅說，這一個月以來，她眼看台北市民，以及全國民眾，為了配合防疫，讓自己的生活大亂，讓生計逐漸窒息，但北市府高層的防疫作為每況愈下，還不斷演出自我感覺良好的政治表演秀「我必須承認，我真的很憂慮，很著急。」

苗博雅指出， 進入三級警戒以來，收到民眾的求救陳情，一天比一天更多，一開始是確診者得不到醫療、接觸者無法做篩檢、接觸者沒有隔離四處拋拋走；接著是停課不停學沒配套，家長快要崩潰；長輩確診、全家隔離，病人小孩沒人照顧；做小生意的、餐飲業、服務業、打零工的、藝文工作者存款逐漸見底，不知怎麼撐到六月底，更不用說封到七、八月該怎麼辦……。

▲▼（打碼版）台北市萬華區爆發新冠肺炎疫情，西園醫院成立快篩站，民眾大排長龍。（圖／記者林敬旻攝）

▲苗博雅表示，她接觸到的基層百姓苦不堪言，只能盡力幫一個算一個。（圖／記者林敬旻攝）

苗博雅說，為什麼會用「坐牢」來形容？因為我在基層接觸到的一般百姓，已經苦不堪言了，種種問題，市民四處求救，沒有答案，「我們也只能盡力幫一個算一個」。

苗博雅最後強調，「如果你還是很生氣，我很抱歉，如果攻擊苗博雅，可以圍堵病毒、壓制疫情，那請盡情攻擊我。但我希望大家不要在電話中對我的員工飆罵髒話。我講的話，我負全責。我希望我的團隊可以把全部的心神，拿去幫助市民。」

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