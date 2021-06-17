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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／公開稱「全台陪雙北坐牢」被罵爆！苗博雅深夜2000字回應

▲▼台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市議員苗博雅日前上政論節目，在節目中說「全台陪雙北一起坐牢」，引起許多議論，也因此招來許多罵聲。對此，她16日深夜在臉書上以2,000字長文回應，也深刻檢討自己，說話是否不該如此直白。

苗博雅的臉書貼文如下：

今天讓許多關心臺灣的朋友們擔心了，真歹勢。

一整天都在忙著和團隊處理民眾的陳情，到現在終於有時間來跟大家報告。

首先，我要對今天看到媒體標題，感到驚嚇、害怕、生氣的市民朋友們說聲抱歉。

早上接到記者電話問我「網友都在罵你昨晚在政論節目的言論，有什麼回應？」

一查才知道，原來是一週前（6/7）因指揮中心宣佈三級警戒延長至6/28，政論主持人問我對於延長三級警戒，會不會有「防疫疲勞」？。

我講了一句「我講一個比較慚愧的啦，其實全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢。」

這句話在昨晚，被熱心網友擷取出來，引發很多議論。

媒體直接下標「苗博雅：全國民眾跟雙北一起坐牢」確實很聳動，只看這一句，很可能會誤以為我在批評台北市民。

所以，我能理解今天打來辦公室飆罵髒話、嗆聲、斥責的人，大家都是希望台灣能早日走出疫情的陰霾。

有些市民朋友感覺被傷害，今天我也在反省，當時是否不該這麼直白？

如果我說「我很慚愧，台北市政府防疫的基本功沒做好，疫情還在延燒，必須全國延長三級，大家要一起撐下去」是不是會更好一點？

我整段發言的脈絡很清楚（請參見逐字稿）。我的訴求就是「台北市政府要做好防疫基本功」，絕對不是責怪市民朋友。

我是土生土長的台北人，在台北生活成長。我對這座城市的感情，絕對不會比市府高層少一分。

這一個月以來，我眼看台北市民，以及全國民眾，為了配合防疫，讓自己的生活大亂，讓生計逐漸窒息，但北市府高層的防疫作為每況愈下，還不斷演出自我感覺良好的政治表演秀。我必須承認，我真的很憂慮，很著急。

進入三級警戒以來，我收到民眾的求救陳情，一天比一天更多。

一開始是確診者得不到醫療、接觸者無法做篩檢、接觸者沒有隔離四處拋拋走；接著是停課不停學沒配套，家長快要崩潰；長輩確診、全家隔離，病人小孩沒人照顧；做小生意的、餐飲業、服務業、打零工的、藝文工作者存款逐漸見底，不知怎麼撐到六月底，更不用說封到七、八月該怎麼辦……

為什麼會用「坐牢」來形容？因為我在基層接觸到的一般百姓，已經苦不堪言了。

種種問題，市民四處求救，沒有答案，我們也只能盡力幫一個算一個。

也正是因為每天都接到各種真實的求救訊息，我才看得更清楚，每天市府光鮮亮麗的記者會背後，各種令人心痛的真相。

在政論節目上，因為時間有限，無法完整論述（後面要批判中央的紓困政策也被剪掉了）。謝謝熱心的網友，讓我有機會可以講得更清楚。

進入三級警戒後，我收到許多陳情是，有人確診，但同居的密切接觸者卻未被立即隔離，也沒有做篩檢。過了三天、五天、七天，最長甚至九天，才收到隔離通知書，而直到隔離期滿，都無法做篩檢。

匡列、隔離、篩檢是早已執行一年半的防疫基本功。但台北市的執行面，卻在三級警戒後出現大問題，造成「應隔離，未隔離；應篩檢，未篩檢」的漏洞，不只使台北疫情繼續悶燒，外溢造成外縣市群聚感染，甚至還不幸有死亡案例。

看著市長一下子說「沒辦法做疫調」，後來變成發明一堆新名詞。但更誇張的是，實際的作法跟市長在記者會的說法，還是不一樣。這麼重要的基本功，實際執行亂成一團，怎能不著急？

例如，市場攤商陳情希望市府提供資源，協助人流管制。但市府執意使用「攝影機照市場、神奇機器」等無效方法，對議員反映的民意充耳不聞。疫情較不嚴重的外縣市都紛紛實施分流管理，台北市硬撐到6/6才宣布實施市場分流。人流管制的基本功，做得這麼慢，令人匪夷所思。

例如，為了避免確診者遭遇「沉默缺氧」而急速惡化甚至重症死亡，中央早就宣布在中央的集中檢疫所，提供輕症、無症狀患者自我監測的血氧機。我跟市府爭取，希望緊急採購血氧機，讓台北市集中檢疫旅館的確診者自我監測，保護市民的生命。但市府的回應沒有採購計畫。市府募款超過三億，但連血氧機都不想提供給確診市民，這怎能讓人不錯愕？

例如，市府天天在記者會上要求「要疫苗」。但事實是台北市的疫苗施打狀況連連，許多有資格的第一線醫護、前三順位人員打不到，市府無法幫忙解決問題，來找議員求救。台北市獲配的疫苗數量明明足夠前三順位人員施打，但有資格的人打不到。原來疫苗管理的基本功是花拳繡腿。

之後更糟糕，甚至發生沒資格的大規模特權插隊。這怎能不讓人生氣？

例如，75歲以上長者施打疫苗，明明既有的里鄰催種系統可以順利完成，但市府高層堅持己見，錯失提早動員民政、社政單位的機會，導致基層人仰馬翻，民怨高漲，幫忙打疫苗的醫護，還要幫忙做市府沒做的行政工作。

很多台北市民不知道，市府許多單位（包括衛生局）的人員，每天都要「看記者會市長講了什麼」才知道政策細節，才知道明天要做什麼事情。市府橫向聯繫出這種狀況，能不心急嗎？

種種求救訊息，我們團隊每天都發揮100％的努力，在我們的職權範圍內幫忙解決。

但是還有太多事，需要市府才能解決，懸而未解。

民眾為了配合防疫，日子都快過不下去了。但負責指揮調度的市府高層，還在自我感覺良好，基層事倍功半，累死小公務員和基層醫護

雙北市民，全國民眾，都是三級防疫的受害者。其他資源較少的縣市，都逐漸壓制疫情，而資源最豐沛的台北市政府，防疫表現竟然每況愈下，民怨越堆越高。身為台北市議員，我真的很生氣，也很慚愧。

議員的工作，就是指出應該改進的事情，強力要求市府改進。

我必須承認，「全國民眾陪雙北坐牢」是帶有情緒的，是對台北市政府的恨鐵不成鋼。

全國人民都這樣配合防疫了，台北市政府卻指揮失能，沒有發揮應有的防疫戰鬥力，這樣對人民公平嗎？

台北人不是自私的，全國同胞都是我們的手足。「同島一命」是真的，它不是要全國人民包容台北市政府做不好的藉口，而是更應該強力要求鞭策台北市政府做得更好的理由。

台北的圍堵殲滅必須成功，全國的經濟活動才能恢復正常。這是實話。

苗博雅只有一人，沒有大政黨做靠山，也沒有網軍。我的團隊每天所做的，都是在想怎麼幫忙民眾，協助市府漏接的需要幫助的人。

明天開始，我的團隊要繼續將100%的精力放在處理民眾的求救訊息，為民眾解決問題。所有政治口水，不再回應。
如果你還是很生氣，我很抱歉，如果攻擊苗博雅，可以圍堵病毒、壓制疫情，那請盡情攻擊我。

但我希望大家不要在電話中對我的員工飆罵髒話。我講的話，我負全責。我希望我的團隊可以把全部的心神，拿去幫助市民。

非常感謝支持我、愛護我的朋友們，我會繼續努力，不會辜負大家的盼望。

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