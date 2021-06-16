在垃圾場花113元買大衛鮑伊肖像畫　翻漲兩千倍拍賣估超過27萬元

▲ 英國已故搖滾巨星大衛鮑伊（David Bowie）。（圖／達志影像）

實習記者巫彥臻／台北報導

加拿大一位賣家在安大略省垃圾掩埋場捐贈中心，以加幣5元（約新台幣113元）購入一幅畫，意外發現是英國已故搖滾巨星大衛鮑伊（David Bowie）的肖像畫「DHead XLVI」，近日於「Cowley Abbott」線上拍賣，估計可以加幣9000至1萬2000元（約新台幣20萬4917元至27萬3223元）出售。

根據《CNN》報導，負責拍賣的考利（Rob Cowley）表示，大衛鮑伊在1995至1997年創作約47件作品，DHead XLVI即是其中之一，在9.75*8英吋（約24.8*20.3公分）的畫布背後有著鮑伊的獨特簽名，標籤上也寫著他的名字、時間，還有合作過的廠商，才顯得這麼珍貴。

考利也表示，這位賣家平常並無蒐藏畫作的興趣，單純覺得這幅畫很漂亮，就在距離多倫多北部車程3小時的掩埋場，以加幣5元（約新台幣113元）購入，並在去年11月與考利的團隊聯繫。當團隊看見畫作背後的標籤，引起了他們的注意，也覺得相當有趣，並開始努力驗證真偽。

專家彼得斯（Andy Peters）自1978年起一直在收集鮑伊的親筆簽名，考利的團隊因此請他來驗證，並應付市場上大量的假貨，他也表示，當看到畫，連背面簽名都不用翻，馬上就知道那是什麼，雖然鮑伊在55年的職業生涯中改變了簽名，但每一個簽名中都有一些偽造者無法複製的細微差別。

報導提及，這幅畫預計售價為加幣9000至1萬2000元，但在第一天拍賣的價格就已超過，拍賣預計將於24日結束。