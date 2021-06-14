女大生大號隨手拍當畢業照　網笑瘋：絕對不會忘記妳！

▲柯爾斯隨手上傳的照片，成為畢業典禮的難忘回憶。（圖／擷取自抖音@rubycoles）

實習記者陳培鈞／綜合報導

加拿大湖首大學（Lakehead University）的畢業生柯爾斯（Ruby Coles），上週參加線上畢業典禮時，直接將自己在大號時，所拍的照片上傳，讓網友笑瘋留言，「大家絕對不會忘記妳」，該影片也在TikTok獲得約310萬的觀看次數，以及72萬次點讚。

根據《LAdbible》報導，柯爾斯8日在TikTok上傳一部影片，內容是學校舉行線上畢業典禮時，自己隨手拍的照片，和其他同學用心著裝，呈現鮮明對比。她表示，學校要求畢典時，需要繳交一張大頭照，她在期限將至前，隨手把在上大號時，拍的照片上傳，因為她不認為，每個人都會認真看待此事。

▲畢業典禮是許多人心中的重大儀式，大都會用心裝扮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

沒想到典禮當日，看到其他同學的照片後，柯爾斯大吃一驚，因為同學們各個精心打扮，有人對著鏡頭微笑、頭髮梳得十分整齊，有的仔細化妝，甚至穿著襯衫、西裝等正式服裝，反觀自己的照片，不僅臉占滿螢幕、頭髮凌亂、張嘴瞇眼，還採用奇怪的低角度拍攝。柯爾斯表示，她很確定拍這張照片時，正在大號，但她並不感到抱歉。

影片上傳TikTok後，吸引310萬的觀看次數，以及72萬次點讚。網友紛紛在底下留言，「大家絕對不會忘記妳！」、「這是最好的照片」、「準備拿來做梗圖」、「好吧，你不會被遺忘，這是肯定的！」。