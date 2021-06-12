不甩公共衞生令！ 加拿大「人民黨黨魁」集會現場被逮捕

Our Leader Maxime Bernier was wrongfully arrested this afternoon by the RCMP in St-Pierre-Jolys, Man., for attending rallies with supporters.

-PPC Team pic.twitter.com/sbOpu6RORn — Maxime Bernier (@MaximeBernier) June 11, 2021

實習記者陳妙津／綜合報導

加拿大人民黨黨魁貝尼耶（Maxime Bernier）近日跨省到曼尼托巴（Manitoba），未自我隔離就舉行多場反對疫情限聚措施集會，週五下午他在集會現場被捕。曼省皇家騎警表示，貝尼耶先前就曾收到過罰單，很清楚自己已違反《公共衞生法》，但他仍持續違法因此被捕。

綜合外媒報導，曼省皇家騎警表示，貝尼耶剛結束在聖皮埃爾-喬利斯 (St-Pierre-Jolys）的集會就被當場逮捕。從人民黨事後上傳Twitter的短片可見，貝尼耶原已坐上車，，卻被警方要求下車，並被上銬帶上警車。

SHOCK: Canadian police arrest Maxime Bernier, former federal cabinet minister and leader of a political party, for “illegally” attending an anti-lockdown protest. pic.twitter.com/rffWsopLMl — Ezra Levant (@ezralevant) June 11, 2021

擔任貝尼耶律師的憲法自由司法中心表示，貝尼耶週五晚間在保釋聽證會後已經獲釋，「貝尼耶先生正在為聯邦選舉做準備，他很顯然有權批評目前政府實施的強力封鎖和嚴格管控，這些限制大幅侵害加拿大人的人權和自由長達15個月。」

▲加拿大人民黨黨魁貝尼耶（Maxime Bernier）被捕畫面。（圖／翻攝自推特／Maxime Bernier）



目擊逮捕現場的加拿大廣播電台記者Laïssa Pamou則說，貝尼耶原本預計要前往附近的聖馬洛（St. Malo）進行另一場集會，並曾在被捕前透露收到2張違反公共衞生規定罰單，雖然並未說出具體金額，但表態會堅持上訴到底。



依據曼尼托巴省規定，禁止戶外5人以上室外集會，跨省入境者需要進行居家隔離14天才能自由活動。曼尼托巴司法部發言人則表示，一名魁北克男子參加了尼弗維爾和聖皮埃爾-喬利斯的集會，因不遵守公共衞生令而被捕，「這是為了防止他進一步犯罪」，同時提醒曼尼托巴人切勿違反規定，警方將嚴格調查所有大型集會。