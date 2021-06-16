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日本防衛白皮書草案　首度提及台灣情勢重要性

▲▼日本首相菅義偉於G7峰會後發表談話。（圖／路透）

▲日本首相菅義偉。（圖／路透）

文／中央社東京16日綜合外電報導

日本防衛省已彙整2021年版「防衛白皮書」草案，對中國在台灣周邊軍事活動益加頻繁，首度提及「台灣情勢的穩定，對我國安全保障及國際社會穩定來說很重要」。

日本朝日新聞報導，正式版的防衛白皮書將說明日本防衛省政策、自衛隊活動及周邊國家動態等，預計7月彙整完成。

防衛白皮書草案從中國國防預算是日本防衛相關預算約4倍、達約20兆日圓（約新台幣5兆元）規模等來看其軍事動向，載明「是包括我國在內的地區及國際社會安全保障的強烈憂慮」。

日本國旗，東京銀行，東京。（圖／路透社）

▲草案提及中國在台灣周邊的軍事活動更加頻繁，也指出美國在軍事方面協防台灣的態度明確。圖為日本國旗。（圖／路透社）

草案還觸及欠缺透明度的中國國防預算增加，及廣泛且快速強化包括核武、彈道飛彈能力等以海空作戰能力為主的軍事力量。

有關台灣情勢，草案提及中國在台灣周邊的軍事活動更加頻繁，也指出美國在軍事方面協防台灣的態度明確，強調站在日本立場有必要持續關注。

草案提到今年政黨輪替的美國，認為必須關注美國修正全球戰力態勢的動向；至於在美中關係的項目中，草案分析「（美中）在技術領域的競爭有可能更加激烈」。

有關今年3月試射新型彈道飛彈的北韓，草案認為「對我國安全是重大且迫切威脅」，持續表達強烈警戒感。談到俄羅斯部分，草案指出，近年來有將最新式裝備部署在遠東方面的傾向。

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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