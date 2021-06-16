連派28共機擾台！前美國防部官員：中國沒有放棄對台灣使用武力

▲中國15日大規模地派出28架軍機擾台。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

中國空軍15日派出28台軍機飛入台灣西南防空識別區，創下大規模擾台的最新紀錄。前美國國防部官員唐安竹表示，中國的行動是在提醒人們，中國從未放棄對台灣使用武力，而且他們將在有必要的情況下，對反對者使用軍事力量。

據《彭博社》報導，中國人民解放軍在過去一年來，頻繁進入台灣西南防空識別區。自美國總統拜登今年1月就任以來，華府和北京就一直無法在台灣問題上取得共識，也加劇了中美之間的緊張關係。

台灣總統蔡英文認為，台灣是一個事實上（de facto）的主權國家。在上週末舉行的第47屆七大工業國組織高峰會（G7 Summit）中，各國領導人也都表達了對台灣等地的擔憂，卻仍遭中國駁斥。

▲前美國國防部官員唐安竹認為，中國從未放棄對台灣使用武力。（圖／翻攝自推特／@TangAnZhu）

中國聲稱，台灣是中國領土的一部分，如果有必要的話，中方政府將通過軍事力量控制台灣。中國國防部也曾在今年4月表示，共軍的「遼寧號」正在台灣周邊訓練，而且中國海軍計劃將進行更多的演習。

前美國國防部官員唐安竹（Drew Thompson）表示，「中國最近在台海附近動作頻頻，恰好提醒了人們，中國從未放棄對台灣使用武力，而這些演習的規模都表明，中國在有必要的情況下，將用軍事力量積極對抗任何反對他的人。」

唐安竹補充，只要中國空軍按國際準則和協議行事，那意外發生的可能性就很小，不過「如果解放軍的飛機以一種魯莽的方式行動，那無論北京認為他們對台灣或鄰國施加軍事壓力的理由有多合理，那麼發生意外的風險還是會大幅增加」。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast