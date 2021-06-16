台美TIFA會議重啟　國台辦：倚美謀獨不惜進口萊豬





▲蔡英文慶賀台美TIFA將復談。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者陳政錄／北京報導

美國貿易代表辦公室日前公告，將恢復「台美貿易暨投資架構協議(TIFA)」商談，大陸國台辦發言人馬曉光16日對此表示，陸方堅決反對美國與台灣地區談判和簽訂任何具有主權意涵的協議。他還批評，民進黨「倚美謀獨」，不惜進口「萊豬」，頻頻出賣台灣民眾利益。

馬曉光接著說，「可以想像，民進黨當局為一黨私利，只會繼續損害廣大台灣同胞的利益福祉。」





▲大陸國台辦發言人馬曉光6月16日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

台美TIFA會議最早於1995年首次召開，迄今一共舉行10次，是台美經貿合作的重要溝通平台，商談內容包括知識產權、台灣加入WTO、投資、租稅、市場開放等，前一次召開是在2016年。

行政院經貿談判辦公室10日晚間表示，美國貿易代表署大使戴琪（Katherine Tai）和政務委員鄧振中，已於台北時間6月10日晚間舉行視訊會議。雙方同意將在未來數周內，召開第11屆TIFA會議。總統蔡英文說，期待藉由該會議召開，讓台灣在整體經貿發展上更有力量。

至於日本參議院近日通過涉台決議案，支持台灣參與世界衛生大會，馬曉光也回應稱，大陸已多次表明立場，關於世界衛生組織涉台問題，必須按照一個中國原則處理。「民進黨當局否認九二共識，拒不接受一個中國原則，自絕於世界衛生大會，完全是咎由自取。」

他還提到，「日本軍國主義曾非法強佔台灣五十年，並發動侵華戰爭，給包括台灣同胞在內的中國人民帶來深重災難。日方最應該做的，是正確對待和反省不光彩的侵略歷史，切實恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，停止在台灣問題上指手畫腳，說三道四。」

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