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三級警戒「恐7月中旬解封」　名醫曝最晚時間點：家長會先崩潰

▲▼北車返鄉人潮。（圖／記者黃克翔攝）

▲端午人潮驟減，大家期待中秋能順利團聚。（示意圖／記者黃克翔攝）

 記者劉維榛／綜合報導

今（16）日本土增167例與18死，疫情看似趨緩，大家也關心6月28是否能降級？中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學拋出2數據，直言「要達成降級目標還有一段艱辛的路程要走」，並預測7月中旬才降級或許有機會。

醫師謝宗學在粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》透露，5月15日雙北率先宣布三級警戒，當時各界有信心喊話，「2周內解除三級疫情警戒」。然而看在謝宗學的專業角度，只要2週內不要上升到防疫警戒第四級，4週後確診人數開始從高原期下降，8週後解除第三級，「如果能達成上述目標已經是世界奇蹟！」

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如今抗疫進入32天，謝宗學直言，台灣不僅沒有進入四級封城，確診人數明顯從高原期下降，脫離疫情大爆發階段，「看來已經達到預期目標的一半。」話鋒一轉，謝宗學也坦言，現在雖然脫離高原期，但要在一個月內解除第三級警戒降到第二級，「難度其實更高。」

謝宗學點出2個降級的關鍵數據，基本條件是單週不能出現3件以上的群聚事件，或1天內不能出現確診10名以上感染源不明之本土病例，而今日仍有167例本土病例，顯見「要達成降級目標還有一段艱辛的路程要走。」

▲▼0616確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

▲▼0616死亡個案。（圖／指揮中心提供）

▲0616疫情分布與死亡個案，可點圖放大。（圖／指揮中心提供）

至於6月28日能否解除三級疫情警戒？謝宗學認為，「機率不高」，並預測7月中旬才是比較可能的時間點。若想民眾想恢復自由身，謝宗學呼籲，利用三級警戒時間，努力讓社區中病毒密度降低，配合疫苗接種率逐步上升，我們才能盡快回到正常生活。

此外，謝宗學認指出，除了現階段高強度防疫作為必須維持外，熱區需要擴大採檢，盡可能找出隱形傳播鏈並且立即阻斷，同時觀察篩檢陽性率是否有持續降低，更重要的是，邊境防守不能因為最近重心放在本土疫情控制而有所鬆懈，絕不能讓其他變種病毒入侵台灣。

身為醫師同時也是家長身分的謝宗學，文末也苦笑表示，衷心期盼最晚八月底前疫情能得到控制，若九月開學孩子仍然待在家中線上學習，相信很多家長會先崩潰。

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