13個+0「僅4縣市+雙位數」！本土確診地圖曝分佈

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增167例本土病例，另有18例死亡。從單日新增病例來看，已經是連續4天單日病例低於200例，從5月11日社區本土疫情爆發以來，國內累積增加1.2萬例本土病例，逾4百人死亡。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓讀者迅速掌握全台最新狀況。

今日新增167例本土病例，個案分佈以新北市65例最多，其次為台北市50例，苗栗縣21例，桃園市14例，花蓮縣8例，新竹縣5例，基隆市2例，高雄市及台中市各1例。其中雙北地區以外縣市52例中，48例為已知感染源、4例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

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▲0616單日確診地圖（圖／ETtoday）

指揮中心指出，確診的167例為85例男性、82例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月1日至6月15日。另外，今日新增18例死亡個案，共計為男性9位、女性9位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月7日至6月10日，確診日介於5月15日至6月11日，死亡日介於6月6日至6月14日。

全台今年已累計 12141 名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 5861 人

台北市 4053 人

基隆市 269 人

桃園市 610 人

新竹市 35 人

新竹縣 61 人

苗栗縣 466 人

台中市 182 人

南投縣 31 人

彰化縣 254 人

雲林縣 20 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 42 人

高雄市 63 人

屏東縣 33 人

宜蘭縣 94 人

花蓮縣 65 人

台東縣 22 人

連江縣 4 人

澎湖縣 5 人

▲0616全台總數確診地圖（圖／ETtoday）