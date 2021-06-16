快訊／新北確診累計5843例「中和今最多」　各行政區染疫數曝光

記者羅婉庭／新北報導

新北16日新增65例本土案例，今天單日最高是中和區15例。市長侯友宜在防疫記者會上也公布各區最新確診累計數據，目前板橋1210例，中和939例，三重722例，新莊520例，永和464例，土城423例，新店313例，此外，「冷區」金山累計14例。

根據新北公布16日新增65例本土案例統計，今天確診數最多的是中和區15例，其次為土城8例、永和8例、三重7例、板橋6例、新莊3例、三峽3例、蘆洲2例、樹林2例、汐止2例、淡水2例、深坑2例、新店1例、五股1例、鶯歌1例、泰山1例、八里1例。

▼新北市公布16日最新疫情，單日最高是中和區15例。（圖／翻攝直播，下同）

中央流行疫情指揮中心16日公布國內新增170例COVID-19確定病例，分別為167例本土個案及3例境外移入；確診個案中新增18例死亡。

指揮中心表示，個案分佈以新北市65例最多，其次為台北市50例，苗栗縣21例，桃園市14例，花蓮縣8例，新竹縣5例，基隆市2例，高雄市及台中市各1例。其中雙北地區以外縣市52例中，48例為已知感染源、4例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月14日累計公布11,907位確診個案中，已有6,373人解除隔離，解隔離人數達確診人數53.5%。

指揮中心統計，截至目前國內累計937,150例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含914,861例排除)，其中13,409例確診，分別為1,161例境外移入，12,195例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另新增2例空號 (案12511、12767)，累計94例移除為空號；確診個案中478例死亡。