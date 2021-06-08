快訊／再增2警察確診　新北「這間分局」確診人數居全台第一

▲圖為中和分局部分駐地外觀。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情未見好轉，根據警政署行政組8日晚間統計，全台警察總計49人染疫，新增2名病例，全國警居家隔離人數97人，自主健康管理增加到72人，警員確診人數有微幅爬升趨勢。新增2名確診個案分別是新北市警局、保一總隊都再增1警員確診確診案例。



目前全台警局機關以新北中和分局確診人數最多高達8人，文山一分局目前有7名警員確診居次；8日全台警方再增2名確診警員，累計確診總人數上升到49人。8日則是新北市警中和分局、保一總隊各增加1名確診病例。

警政署統計數據，全國各地警局確診人數最多的還是台北市警局，目前確診警察高達25人，新北市警局目前有16名警職人員染疫，其餘包含刑事局、台中、高雄市警局各確診1人，保一總隊目前累計確診2員，目前全國警察累計49人染疫。警政署強請民眾體諒警員站在防疫第一線，風險高且工作辛苦，警政署也會增備防疫物資及推進疫苗施打進度。

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