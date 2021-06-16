男嬰含金湯匙出生！繼承家族140億財產　還有「羽球莊園」和爵位

▲伯明頓莊園（Badminton House）。（圖／翻攝自YouTube／Abbey Aerial Video）

記者張方瑀／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）日前喜迎女兒莉莉貝（Lilibet）出生。不過，差不多同一個時間也有另一名貴族寶寶誕生，他一出生就能承接父親和爺爺的爵位，還直接繼承了3.5億英鎊的財產，可說是名符其實的含著金湯匙出生。

根據《鏡報》報導，這名男嬰叫做亨利（Henry）他出生在格洛斯特郡（Gloucestershire）的伯明頓莊園（Badminton House），他將繼承父親鮑比（Bobby）和爺爺的伯福特公爵爵位（Duke of Beaufort），還有高達3.5億英鎊（約台幣140億元）的財產。

亨利69歲的爺爺哈里（Harry）曾是一名搖滾歌手，他說，「我非常高興，這是我第一次當爺爺，我覺得非常驕傲。」他亨利的父親鮑比和母親露西（Lucy）去年9月在佔地5.2萬英畝的伯明頓莊園舉辦婚禮，當時只有40名親友能參與。

伯福特公爵家族1612年就居住在伯明頓莊園，該處以馬術活動聞名，二戰期間瑪麗王后也曾在此居住。除此之外，起源於印度的羽球活動1873年在伯明頓莊園舉辦一場公開表演後聲名大噪，因此人們便以伯明頓莊園作為羽球的英文「Badminton」。

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