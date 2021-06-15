「英30%死者已打2劑」疫苗難擋變異株？　醫揭關鍵：死亡率僅0.1%

▲葉庭瑜醫師表示，儘管疫苗在面對變種病毒有效力降低的趨勢，但對預防住院仍然有效。（圖／翻攝自Facebook／William Ting-Yu Yeh）

記者葉睿涵／綜合報導

英國最近積極推動大規模接種新冠疫苗計劃，但疫情卻仍出現回溫現象，首相強生（Boris Johnson）也將解封日延後1個月，讓人們不禁感到恐慌、對疫苗的效力產生質疑。英國註冊醫師葉庭瑜最近解讀數據後強調施打疫苗的重要性，也同時指出，即使英國死於印度變種病毒（Delta）的人數偏高，但背後「其實藏著一個充滿希望的真相」。

據《每日郵報》報導，英國疫苗接種速度超前，全國已有44.2%人口已完成2劑接種，然而公共衛生署（PHE）最近公佈的數據卻顯示，在42名死於印度變種病毒（Delta）的英國人中，有近30%的死者都已施打2劑疫苗，引發人們質疑，疫苗是不是壓不住印度變種病毒（Delta）？

對此，英國註冊醫師葉庭瑜15日在Facebook坦言，《每日郵報》這個驚悚的標題底下，其實藏著一個充滿希望的真相。他引述PHE在6月11日公佈的數據指出，儘管英國最近有42人因感染印度變種病毒（Delta）而病逝，但這段期間的總病例數卻高達3萬3207人，可見死亡人數僅佔總病例數的0.1%左右，這主要歸功於疫苗的高度覆蓋率，讓年長、脆弱的族群有了絕佳的保護力。

▲葉庭瑜分析英國病死率與疫苗效力，下同。（圖／翻攝自Facebook／William Ting-Yu Yeh）

葉庭瑜進一步表示，若人們都完整打完2劑疫苗的話，將有效預防患者在染疫後，出現重症需要住院的機率，其中輝瑞疫苗的預防力高達96%，而AZ疫苗預防住院的機率也達92%；即使人們只施打1劑疫苗，輝瑞疫苗的保護力也相當高，來到94%，而AZ疫苗則為71%。儘管目前疫苗對染疫死亡的保護力還未被公佈，但預期結果將一樣理想。

而對於英國將原定於下週的解封日延至7月19日，葉庭瑜解釋道，這個決定是基於印度變種病毒（Delta）模型推估而來的結果。英國目前需要更多時間，讓40歲以上的成人完成2劑疫苗注射，同時擴大18歲以上成人的疫苗覆蓋率，以降低傳播率，因為只有在2劑疫苗的壓制下，才有望進一步降低新冠的致死率與傳播率。

葉庭瑜總結，具有高傳播力與較高重症率的印度變種病毒（Delta），確實在初步實驗結果中，反映出疫苗效力有些許降低的趨勢，然而目前的疫苗仍可有效預防住院率，因此大規模地讓人們接種2劑疫苗，是最好的解法，而未完成疫苗高覆蓋率的地區，則會相當危險。

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