　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「英30%死者已打2劑」疫苗難擋變異株？　醫揭關鍵：死亡率僅0.1%

▲葉庭瑜醫師。（圖／翻攝自Facebook／William Ting-Yu Yeh）

▲葉庭瑜醫師表示，儘管疫苗在面對變種病毒有效力降低的趨勢，但對預防住院仍然有效。（圖／翻攝自Facebook／William Ting-Yu Yeh）

記者葉睿涵／綜合報導

英國最近積極推動大規模接種新冠疫苗計劃，但疫情卻仍出現回溫現象，首相強生（Boris Johnson）也將解封日延後1個月，讓人們不禁感到恐慌、對疫苗的效力產生質疑。英國註冊醫師葉庭瑜最近解讀數據後強調施打疫苗的重要性，也同時指出，即使英國死於印度變種病毒（Delta）的人數偏高，但背後「其實藏著一個充滿希望的真相」。

據《每日郵報》報導，英國疫苗接種速度超前，全國已有44.2%人口已完成2劑接種，然而公共衛生署（PHE）最近公佈的數據卻顯示，在42名死於印度變種病毒（Delta）的英國人中，有近30%的死者都已施打2劑疫苗，引發人們質疑，疫苗是不是壓不住印度變種病毒（Delta）？

對此，英國註冊醫師葉庭瑜15日在Facebook坦言，《每日郵報》這個驚悚的標題底下，其實藏著一個充滿希望的真相。他引述PHE在6月11日公佈的數據指出，儘管英國最近有42人因感染印度變種病毒（Delta）而病逝，但這段期間的總病例數卻高達3萬3207人，可見死亡人數僅佔總病例數的0.1%左右，這主要歸功於疫苗的高度覆蓋率，讓年長、脆弱的族群有了絕佳的保護力。

▲▼葉庭瑜分析英國病死率與疫苗效力。（圖／翻攝自Facebook／William Ting-Yu Yeh）

▲葉庭瑜分析英國病死率與疫苗效力，下同。（圖／翻攝自Facebook／William Ting-Yu Yeh）

葉庭瑜進一步表示，若人們都完整打完2劑疫苗的話，將有效預防患者在染疫後，出現重症需要住院的機率，其中輝瑞疫苗的預防力高達96%，而AZ疫苗預防住院的機率也達92%；即使人們只施打1劑疫苗，輝瑞疫苗的保護力也相當高，來到94%，而AZ疫苗則為71%。儘管目前疫苗對染疫死亡的保護力還未被公佈，但預期結果將一樣理想。

▲▼葉庭瑜分析英國病死率與疫苗效力。（圖／翻攝自Facebook／William Ting-Yu Yeh）

而對於英國將原定於下週的解封日延至7月19日，葉庭瑜解釋道，這個決定是基於印度變種病毒（Delta）模型推估而來的結果。英國目前需要更多時間，讓40歲以上的成人完成2劑疫苗注射，同時擴大18歲以上成人的疫苗覆蓋率，以降低傳播率，因為只有在2劑疫苗的壓制下，才有望進一步降低新冠的致死率與傳播率。

葉庭瑜總結，具有高傳播力與較高重症率的印度變種病毒（Delta），確實在初步實驗結果中，反映出疫苗效力有些許降低的趨勢，然而目前的疫苗仍可有效預防住院率，因此大規模地讓人們接種2劑疫苗，是最好的解法，而未完成疫苗高覆蓋率的地區，則會相當危險。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

宅在家也不怕電費爆表　威技DC變頻節能除濕機限時下殺！

你覺得六都「打疫苗」工作從通知到施打做得最好？

 29
711
144
2284
339
2075

總計 5582 票。

ET快訊
苗栗電子廠「1400人隔離期滿採檢」　陳時中：預計150~2
今增132例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光
快訊／今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」
LIVE／疫情有降溫希望？　陳時中最新說明
老婆快生了...男歌手開求職網「改當上班族」嘆：被疫情判死刑
菲律賓官方「否認要台灣疫苗」　他氣炸：收集東南亞打臉印章？
蔡英文已「全線開綠燈」！　郭台銘買BNT剩最後關鍵資料
快訊／高雄首例確診死亡　仁惠醫院男總務！曾隱匿麻將間足跡遭罰
沒排到疫苗不用生氣！　醫：「搶打AZ的人」過陣子可能會後悔
獨／女星領紓困金挨罵「怎麼有臉」　她揭藝人真實收入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

要打我國產疫苗？　菲律賓總統發言人「否認致函台灣」

日韓化解恐無望！傳文在寅「東奧訪日」見菅義偉　日本駁斥非事實

越南爆院內感染　53名醫護接種2劑AZ疫苗仍確診

「英30%死者已打2劑」疫苗難擋變異株？　醫揭關鍵：死亡率僅0.1%

WHO：病毒傳播太快「超越全球接種速度」　G7捐10億劑疫苗還不夠

他不滿進入超市要戴口罩！竟持槍掃射　1店員中彈身亡、2人輕傷

皮膚科醫師一擠！她腋下「爆出超噁黃膿」　網全歪樓：想吃麵嗎？

疫苗奏效！　東京傳好消息：每月染疫醫護從525人狂降到47人

巴西聖保羅疫苗運動普及！　年長者住院及死亡率大降

新婚之夜洞房！18歲新娘突然呼吸困難　送醫途中「心臟病發」身亡

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

換我守護你 感謝醫護最前線

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

王少偉「5566我沒有少過」：心跟大家同在　孫協志「人數不代表56」：你永遠都是啊！

要打我國產疫苗？　菲律賓總統發言人「否認致函台灣」

日韓化解恐無望！傳文在寅「東奧訪日」見菅義偉　日本駁斥非事實

越南爆院內感染　53名醫護接種2劑AZ疫苗仍確診

「英30%死者已打2劑」疫苗難擋變異株？　醫揭關鍵：死亡率僅0.1%

WHO：病毒傳播太快「超越全球接種速度」　G7捐10億劑疫苗還不夠

他不滿進入超市要戴口罩！竟持槍掃射　1店員中彈身亡、2人輕傷

皮膚科醫師一擠！她腋下「爆出超噁黃膿」　網全歪樓：想吃麵嗎？

疫苗奏效！　東京傳好消息：每月染疫醫護從525人狂降到47人

巴西聖保羅疫苗運動普及！　年長者住院及死亡率大降

新婚之夜洞房！18歲新娘突然呼吸困難　送醫途中「心臟病發」身亡

疫情攪局　hito流行音樂獎二度停辦

iPhone 3招小技巧讓你超有效率！學會了真的超方便

6成企業訂單獲利雙減　工總：新五缺讓產業苦不堪言

苗栗電子廠「1400人隔離期滿採檢」　陳時中：預計150~200人確診

台股收在17371點！高端漲停殺到跌停再翻紅　收盤漲2.72%　　

補助社區篩檢站50台PCR檢驗機！快篩陽性者今起可就近採檢「快速PCR」

幕後／陳秀熙增援侯友宜關鍵原因曝光！ 「第2感染區」才是疫情決戰點

王思佳懷胎7月「細肩帶現身」四肢超細！正面被拍…友驚：布蓋不住了

全台陷入疫苗焦慮　謝金河以「水庫進水」比喻：天無絕人之路

Google開放Workspace免費用　稱家戶必備「民主討論利器」

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

國際熱門新聞

即／日外相：將對台灣追加提供疫苗！

網美甜心吸飲料「下秒超反差」！網看傻

即／Novavax宣布疫苗效力達90%　將向FDA申請授權

人妻偷吃！遭拖出家門「扒光遊街」

南韓挨批失禮狂妄！G7合照「刪掉南非總統」

英宣布延後解封1個月！　Delta變異株強64％

俄羅斯加油站大爆炸　24人受傷7人命危

北約盟國出兵保衛台灣？德媒曝內部最新共識

鮭魚之亂登德益智節目！來賓聽正解傻住

女爬「英國象鼻岩」失足！　墜46公尺慘死

嬌生疫苗受汙染銷毀200萬劑　南非廠加速生產

解封在即！美染疫死亡人數「突破60萬」

謝長廷曝幕後運作！　日參院一致挺台參與WHA

北約峰會公報警示中國挑戰　擬與亞太夥伴加強合作

更多熱門

相關新聞

長輩高溫爬好漢坡　里長批北市規劃怪

長輩高溫爬好漢坡　里長批北市規劃怪

台北市15日開放有透過網路預約的85歲以上長者，以及65歲以上原住民進行疫苗接種，但一早卻湧入大批民眾排隊等狀況，部分長者在高溫環境曝曬，讓北市文山區華興里長陳峙穎痛批，場地選擇怪異，讓長輩爬好漢坡；至於台北市長柯文哲呼籲長輩別提早排隊，陳峙穎認為，這不能怪長輩，一開始市府規劃就有問題。

桃園平鎮南勢國小現疫苗人龍　排太近變群聚

桃園平鎮南勢國小現疫苗人龍　排太近變群聚

WHO：病毒傳太快　G7捐10億劑疫苗不夠

WHO：病毒傳太快　G7捐10億劑疫苗不夠

關島打疫苗詢問度高！業者曝3優勢

關島打疫苗詢問度高！業者曝3優勢

他不滿進入超市要戴口罩　竟持槍掃射

他不滿進入超市要戴口罩　竟持槍掃射

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情英國變種病毒Delta

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

台大醫揭高雄「特權族群」：陳其邁太過分了

陸選秀導師全是KPOP偶像出身！　韓網酸爆

關在家卻確診！　醫：錯誤防護反而感染

是她向賈永婕求募HFNC！曝最初對話「驚呆了」

菲律賓來函「台灣EUA審過就認」　國產疫苗可望銷往東南亞

外出隨時注意這件事　醫：這是我判斷危險的方法

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

柯文哲一夜白頭！「對比照曝光」惹心疼

快訊／500萬劑BNT有望　鴻海、永齡收到專案進口許可函

跟男友愛愛「隔天必尿道發炎」　正妹痛到哭

即／慘遭上噸玉米粒淹沒！嘉義男無呼吸心跳

醫：要做三件事才可能終結疫情

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面