英國壓不住Delta變種！重症醫揭科學家警告：可能引發第三波疫情

▲根據英格蘭公共衛生署最新報告，英國已有42名感染Delta變異株死亡的患者。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者高琳景／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）於當地時間14日宣布，因新冠病毒（COVID-19）Delta變異株確診率暴增，防疫解封日將延至7月19日。對此，ICU重症醫師陳志金表示，英國疫情回溫可能與傳染力更高的Delta（印度）變種病毒株相關，因此呼籲民眾「即使打了疫苗，也不能掉以輕心。」

陳志金於今（15）日在臉書發文表示，「英國疫情回溫可能與傳染力更高的Delta（印度）變種病毒株相關？」他提到，英國疫情隨著各種管制措施，加上疫苗接種比例高，確診病例從12月的高峰單日6萬人，下降到5月的單日1500人，甚至單日零死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣已開打莫德納疫苗。（圖／台北榮總提供）

然而，最近一個月疫情似乎又回溫了！昨天新增確診病例7742例、死亡3例，因此英國首相強生宣布，將延後1個月至7月19日才解封。陳志金認為，這波疫情回溫主要是與Delta變種（印度）病毒株相關，其傳染性比英國變種病毒株Alpha高60%，因此科學家警告，這可能「引發第三波疫情」。

根據《英格蘭公共衛生署PHE報告》顯示，42名因感染Delta變異株而身亡的英國民眾當中，有近1/3（29%）已經施打了兩劑的疫苗（註：只是這42人當中的3成，需要進一步研究，也要瞭解他們是打完後多久？有沒有共病？並不代表疫苗效力差）。

對此，陳志金直呼「目前來說單日確診7742人，死亡3人，這個死亡比例仍然是非常低的！」按照疫苗施打比例6成來看，在少數的死亡病例中，如果發現有6成是已打疫苗，這個「抽樣」也是很合理的（其實只是呈現疫苗施打比例而已），並不能解讀為疫苗無效！

最後也不忘呼籲民眾，「即使打了疫苗也不可以掉以輕心，需嚴防Delta印度變種病毒株。」