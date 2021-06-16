1個人就開吃！超商獨家3款超邪惡披薩　最便宜49元、咬下狂牽絲

▲7-11獨家7PREMIUM黃金瑪格麗特披薩，採用莫札瑞拉起司與高品質番茄，搭配熟成餅皮高溫烘烤，口感酥脆輕盈。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

自己一個人待在家，卻又超想吃披薩嗎？就有超商獨家推出3款披薩新品，包含單片包裝的瑪格麗特風味以及夏威夷風味披薩，還有適合小家庭一起享用的7PREMIUM黃金瑪格麗特披薩，切開還會牽絲，最便宜只要花49元就能開吃。

7-11的御料小館推出2款單片裝披薩新選擇，即日起至6/29可享第2件6折優惠，首先必吃「瑪格麗特風味披薩」為手工桿製餅皮，加上新鮮蕃茄、羅勒葉，再使用濃郁拔絲摩佐瑞拉起司，另一款「夏威夷風味披薩」一樣使用手工桿製餅皮，搭配主廚特調紅醬、鳳梨、火腿片、摩佐瑞拉起司與切達雙起司，雙北超過1400間門市都買得到。

▲瑪格麗特風味披薩和夏威夷風味披薩只要49元，不用揪朋友分，一個人就能爽吃。

如果是小家庭，想要宅在家爽吃披薩，那就絕對不能錯過7-11獨家引進的「日本7PREMIUM黃金瑪格麗特披薩」，口感輕盈的熟成餅皮融合酸甜番茄、濃郁莫札瑞拉起司，烤箱加熱後就能品嚐正統拿坡里披薩口味，7吋大小非常適合小家庭享用，即日起於雙北、桃竹限定1400間門市開賣。

另外，愛吃披薩的人也一定要試試看拿坡里和新東陽聯手打造的「三星蔥香腸披薩」，使用台灣經典蔥香魯肉打底，撒上新東陽的三星蔥香腸，一旁還有筍乾、香菇等配料，打造全新極具台味的義式披薩，即日起正式開吃。

▲「拿坡里X新東陽」聯手推三星蔥香腸披薩。（圖／拿坡里提供，下同）

為慶祝新品上市，7/19前凡至拿坡里購買新口味披薩，即可以獲得1張新東陽香腸系列商品滿＄300折＄100優惠券，期間加碼於拿坡里出示新東陽消費發票，還能兌換香草烤雞翅買1送1，把握機會開吃。