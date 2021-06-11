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慧眼看天下／電動車市場規模7.5兆 投資搶錢動作快


新聞節目中心／綜合報導

隨著歐美與中國大陸等國政府，明確制定未來2025至2040年間，要禁用傳統燃油車，全面改採電動車之後，電動車產業就一路看漲，在台灣或許還感受不到這股強勁的需求，但在國際市場，電動車已經被視為是未來10年最具爆發力的產業，今年即使是受到車用晶片全球大缺貨的影響，各大國際汽車製造商不是選擇減產就是停產，反觀中國大陸的電動車市場，真的只能用「硬是要得」來讚美他們，根據新浪財經的報導，中國大陸電動車廠蔚來汽車，今年5月已經交出年增95.3％，小鵬汽車年增483％的驚人好成績，《慧眼看天下》第151集，就整理近期國際間發生的電動車重要大事，提供投資人疫情警戒期間，也能掌握電動車的國際發展趨勢，從中找到有潛力的投資標的。▲▼拜登基建計畫要發展電動車（圖／慧眼看天下）
全球晶片供貨吃緊? 汽車製造生產線受影響
在全球減碳共識持續高漲下，電動車已經是大勢所趨，產業分析預計2021年，中國大陸、歐洲、美國的電動車銷量年增率將在54%到100%之間，甚至2025年，全球電動車市場規模預估會達到新台幣7.5兆元，相較於現在還有四、五倍的成長空間，但去年底，出現的車用晶片缺貨問題，卻給這個蓄勢待發的產業澆了一盆冷水。

許多媒體分析，之所以造成全球性大缺貨的問題，都要歸因汽車製造商的短視跟製程時間沒有掌握規畫好，而一直都維持車用晶片穩定進貨的電動車大廠特斯拉，卻也在這一波缺貨浪潮中被傷得莫名其妙，主因就是因為晶片已經是現代商品不可或缺的材料，從烤麵機、洗衣機、電冰箱到手機、電腦、汽車、飛機等等，幾乎各大產品都用得到晶片，為了不讓自家商品停產，各大製造業開啟了囤貨模式，Susquehanna分析師Chris Rolland就在5月18日的一份分析報告裡提出警訊，他說「前置時間延長，常會讓客戶出現『不良行為』，包括堆積庫存、建立安全庫存、重複下單，這些趨勢可能會導致半導體產業進入過度出貨的早期階段，出貨量高於客戶實際所需。」就是因為這樣的預期心理，使得特斯拉電動車近期成本上漲，讓執行長馬斯克很不開心，在推特上表示各大廠商超額訂晶片的行為，簡直就像美國民眾在囤積廁紙一般，可見晶片囤貨問題的嚴重性。▲▼馬斯克不爽（圖／慧眼看天下）
但是電動車的市場並沒有因為車用晶片的短缺問題而停滯不前，中國大陸是這一波電動車發展當中最努力的國家之一，雖然在這個產業的發展過程，有人譏笑也有人認為他們佔了特斯拉的便宜，但是從結果論，中國大陸的電動車發展的確領先很多地區，同時他們為了讓電動車可以更快速的被消費者接受，很早就把充電設備當成重點切入。

根據BNEF統計數據，2019年底全球公共充電樁保有量是92.7萬台，其中，中國大陸以56%的市占率、51.6萬台的保有量位居全球首位，歐洲、美國市場分布則以28%和8%的市占率居次，足見中國大陸在這一塊領域的用心，美國總統拜登年初提出的美國基建計畫裡，也有一塊是要廣設50萬座充電樁，目標是瞄準提高電動車的普及率。眾所周知2020年是電動車發展元年，今年雖然遭遇一些顛簸，但在可預期的未來，電動車發展的速度將會更快，一台電動車會帶動多少產業跟產值的發展，全世界都在摩拳擦掌努力要搶進這一塊市場。

▼完整節目內容，將會於6月12日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。▲▼慧眼看天下第151集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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