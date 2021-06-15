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7-11新推邪惡「麵包箱」！還能買到老四川懶人包　全家開賣龍蝦箱

▲▼7-11和裕毛屋合作打造4款鮮食箱。（圖／7-11提供）

▲7-11和裕毛屋合作打造4款最新鮮食箱。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

防疫宅在家，更要吃好吃滿！繼推出蔬果箱、水果箱之後，7-11就和頂級日系連鎖超市合作打造4款豪華組合箱，只要買一箱就能爽吃豬雞肉和海鮮等多種食材，還有麵包箱，一日三餐全包辦，另外愛吃辣的人也絕對不能錯過即將開賣的老四川懶人包，在家就能爽嗑麻辣火鍋。全家則是開賣龍蝦箱、海鮮箱，每款數量有限，免出門用手機就能下單。

7-11即日起攜手中部地區頂級日系連鎖超市「裕毛屋」，打造適合小家庭的4款豪華組合箱，其中「海鮮水產箱」內含多種魚類，還吃得到整尾蒲燒鰻以及裕毛屋手工花枝丸與天婦羅，另外還有「台灣履歷豬雞鮮食箱」、「健康蔬菜箱」以及「天然手工麵包箱」。

▲▼7-11和裕毛屋合作打造4款鮮食箱。（圖／7-11提供）

▲天然手工麵包箱。

愛吃重口味的人也有福了，7-11自6/16起也將推出「老四川麻辣火鍋綜合組懶人包」，豐富的食材搭配香麻的鍋底好料，在家也能爽吃巴蜀麻辣燙的好滋味。

全家則是推出「線上菜市場」服務，即日起陸續開賣14款箱購商品，其中，於LINE群組「全+1行動購」中有11種箱購選擇，像是活體波士頓龍蝦箱，還有魚蝦扇貝組合的超值海鮮箱、魚片箱、干貝海鮮箱等，豬、雞、牛肉搭配的4種肉肉箱及2款蔬菜箱，每款數量有限、開賣時間不定，只有蔬菜箱是依每日群租公告數量為主，凡於群組訂購後部分箱購商品可至就近指定門市取貨，部分則提供宅配服務。

▲在家就能買到活體龍蝦、海鮮。（圖／全家提供）

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