　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

家庭好夥伴「三菱電機」除濕機解救過敏兒　大容量獨立隔間冰箱守護全家幸福感

▲▼三菱電機,家電,除濕機,冰箱,空調,冷氣,日系。（圖／翻攝自影片）

▲脫離原生家庭與另一半共組新居，迎接下一代孩子的誕生，是許多人必經的旅程。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

有人說當了爸媽才能真正了解什麼叫做全心全意的愛與付出，認真工作打拚，與另一半共組新居，就是為了給孩子更好的成長環境，希望孩子健康平安地長大；即使再累再辛苦，只要回到溫暖的家、看到家人和孩子臉上的笑容，肩上扛著的沉重責任，便瞬間化作最甜蜜的負擔。而在這個科技不斷進步的時代，實用的家電就是父母照顧全家人的好幫手，像是台灣氣候潮濕，容易引起孩子過敏症狀或是滋生霉菌，家裡必備一台除濕機；夏天太熱不開冷氣睡不著，冷房快、省電又安靜的冷氣，能讓人一夜好眠；那台存放全家人三餐食材、爸媽的啤酒和孩子的冰淇淋的冰箱，一定要夠大夠冰，而且打開就能快速找到想要的東西，全家人一起享受美食就是最快樂的時光。而在國內外眾多家電品牌中，三菱電機成為Ivee一家以及何先生一家四口的強大夥伴，為他們的居家生活帶來舒適幸福的樣貌。

家中拒絕潮濕保護過敏兒　hold住50%濕度靠除濕機

依據國民健康署2013年國民健康訪問調查報告顯示，引發12歲以下兒童氣喘的因素第一名為塵螨。住在台中的Ivee，兒子從小每天早上打噴嚏、流鼻水、揉眼睛是例行公事，還曾有過在外婆家過夜、吸入大量塵螨而引發氣喘，緊急送醫住院的經驗，讓Ivee非常心疼。驗血發現對塵螨過敏，聽從醫師建議購入除濕機，讓室內保持在50%濕度，抑制塵螨繁殖、解決家中過於潮濕的問題，兒子的過敏症狀果然改善非常多。

▲▼三菱電機,家電,除濕機,冰箱,空調,冷氣,日系。（圖／翻攝自影片）

▲▼三菱電機,家電,除濕機,冰箱,空調,冷氣,日系。（圖／翻攝自影片）

▲Ivee為了不讓兒子再因塵螨過敏，於是購入三菱電機除濕機，降低濕度不讓塵螨繁殖，兒子的過敏因此改善非常大。

除濕機乾衣、抑制霉味多功能　三菱電機品質備受肯定

為了長期間固定家中的濕度，Ivee選擇了三菱電機的除濕機，智慧功能只要偵測到空氣中濕度超過設定的50%，就會自動開始運轉，而且幾乎每天從早到晚、365天都使用，至今已用7年仍不需維修，非常耐操好用。此外碰上衣服晾不乾時，Ivee就出動除濕機，能自動對準衣物除濕，「乾衣效果非常快、非常地好」，讓她超驚豔。有運動習慣的夫妻倆也會把自己充滿汗味的運動服以及小孩上學穿整天的運動服，利用三菱電機除濕機先除濕，抑制可能產生的霉味；家中沒有對外窗的浴室使用後，同樣派出除濕機，快速消除水氣。三菱電機除濕機多功能的優秀表現，讓曾對價格怯步的Ivee大大改觀，「沒想到三菱電機（除濕機）可以帶給我們這麼多的方便性！」也讓她唯一推薦三菱電機除濕機給有需求的親朋好友。

▲▼三菱電機,家電,除濕機,冰箱,空調,冷氣,日系。（圖／翻攝自影片）

▲▼三菱電機,家電,除濕機,冰箱,空調,冷氣,日系。（圖／翻攝自影片）

▲三菱電機除濕機有自動除濕功能，Ivee一家還會將穿過流汗的衣服，在未洗前先除濕以抑制霉味產生。

實現舒適的夢想家庭生活　優質的冰箱、冷氣缺一不可

何先生一家四口從原先12人大家庭搬出來，讓漸漸長大的兩個孩子擁有獨立的房間和書房，在使用衛生間以及居家習慣上也更能符合自己喜歡的模式，一家人生活起來加倍自在。實用派的何先生在規劃新家時，首重床舖、沙發、冷氣、冰箱等必備的大型家具家電，像是過去大家庭同住時，冰箱冷凍庫裡的肉類海鮮以及冷凍食品、冰塊等放一起、異味混雜，整個冰箱被塞得滿滿，不翻箱倒櫃根本找不到東西。為了不讓這個問題在新家重蹈覆轍，因此選擇了三菱電機的冰箱。

▲▼三菱電機,家電,除濕機,冰箱,空調,冷氣,日系。（圖／翻攝自影片）

▲▼三菱電機,家電,除濕機,冰箱,空調,冷氣,日系。（圖／翻攝自影片）

▲三菱電機的電冰箱不僅收納空間多，全庫室採獨立隔間設計，各類食材味道不會亂竄混淆。

三菱電機冰箱多隔間好收納　自動製冰、瞬冷凍室方便料理　

何先生表示，與國產品牌相比，體積相同卻有更大容量，而且分隔空間多，讓拿東西變得很方便；獨立的自動製冰空間，不再發生像過去因為忘了加水而無法製冰的情況，有了乾淨無異味、用不完的冰塊，下班後隨時可以坐在沙發、喝著加了冰塊的酒，犒賞自己一整天的辛勞。何太太則最喜歡三菱電機冰箱的瞬冷凍室功能，肉類從冰箱拿出來就可以直接切分，不必等退冰，為家人準備豐盛健康的料理更快速省時。

▲▼三菱電機,家電,除濕機,冰箱,空調,冷氣,日系。（圖／翻攝自影片）

▲▼三菱電機,家電,除濕機,冰箱,空調,冷氣,日系。（圖／翻攝自影片）

▲三菱電機電冰箱以使用者需求出發，為忙碌家庭提供快速備餐、享受一同用餐的時光。

冷氣速冷靜音好好睡　三菱電機打造宛如飯店的家

炎炎夏日最需要冷氣救援熱到快融化的煩悶身心，何先生的新家選擇安裝三菱電機的冷氣，一年多的使用經驗讓他大讚冷房速度非常快，而且運轉時幾乎零躁音，讓家人能安靜有個好眠，大兒子睡醒後更笑著跟爸媽分享「家裡好像飯店！」因為不希望三天兩頭就要維修家電、造成生活上的麻煩，身為專業修車師傅的何先生，也想找到和自己一樣具備職人匠心的家電品牌，於是最初就考慮購入品質穩定有保障的日系家電，做了不少功課的何先生發現，三菱電機的家電品項多、口碑好，儘管拉高新家預算，但親身使用過冰箱和冷氣，讓他直呼非常值得。

▲▼三菱電機,家電,除濕機,冰箱,空調,冷氣,日系。（圖／翻攝自影片）

▲三菱電機冷氣冷房效率好，安靜程度讓小朋友覺得住家裡就像住飯店一樣。

刪去虛華不實的裝飾，讓高品質、功能強的家電幫助照顧家人健康，在食衣住各方面居家生活適時給予絕佳享受，陪伴家人度過每一個平凡又珍貴的日常，輕鬆擁有夢想家園。

夏日好眠神隊友－三菱電機空調：http://www.mitsubishielectric.com.tw/hvac/ 
抑制過敏好幫手－三菱電機家電：http://www.mitsubishielectric.com.tw/home/ 
加「三菱電機」Line 好友，了解更多商品介紹及販售通路：https://reurl.cc/Q78LZq

▲▼三菱電機,家電,除濕機,冰箱,空調,冷氣,日系。（圖／翻攝自影片）

ET快訊
莫德納疫苗對象放寬！即起開放第一類醫事人員、非醫事人員接種
今新增250例本土個案「新北133例最多」　苗栗縣降到第5名
快訊／再增26死！今日新增250例本土個案
LIVE／50萬劑AZ配達各縣市！陳時中最新說明
漁夫慘遭鯨魚「活人生吞」！口含40秒被吐出
新北8.3萬劑AZ到貨！　首波施打地點總整理
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因
小資族花4萬7「衝美打疫苗」　17天搞定！網一看超心動

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

ME子の爽朗真感情：絕不讓濕氣打擾家人健康的生活！三重除濕系統　塵蟎黴菌快走開

家庭好夥伴「三菱電機」除濕機解救過敏兒　大容量獨立隔間冰箱守護全家幸福感

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

家庭好夥伴「三菱電機」除濕機解救過敏兒　大容量獨立隔間冰箱守護全家幸福感

莫德納疫苗對象放寬！即起開放第一類醫事人員、非醫事人員接種

雲林獲配2.4萬劑AZ！一到三類先接種　75歲以上排第二輪以後

吳念庭得點圈又發威「重要時刻安打太好了」暖心提及隊友

今新增250例本土個案「新北133例最多」　苗栗縣降到第5名

民進黨正國會立委提3大訴求　籲監察院介入調查特權疫苗

快訊／再增26死！今日新增250例本土個案

羅PD推宋旻浩單獨節目了！床邊陰森切蔥　老奶奶唸他歌詞居然爆笑

2次提案要求衛福部勿污名化萬華無效　蔣萬安重批：石崇良不適任

「眼皮＋濃密美睫」掉地上！正妹遭吉娃娃撲臉撕咬　眼珠整顆露出

大谷翔平飆8K勝投被搞砸　火力放送2支二壘打

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

3C家電熱門新聞

iPhone 13新色「寶寶藍」太美

三菱電機家電空調守護全家幸福感

iOS 15新版蘋果地圖動手玩

iPhone 13消息曝光！達人：升級「四眼鏡頭」、大剪瀏海

音響玩家遇上「百年日系家電精品」也沉迷

紅米Note 10 Pro 開箱實測

HomePod確認將可以聽到無損音質

Netflix下架犬夜叉等13部影片

小米55吋電視限時8天1.6萬元有找

LINE對話截圖「可換匿名圖案」

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

iPhone 7升級iOS14「螢幕慘中風」　果粉曝巨雷

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

更多熱門

相關新聞

大同3C年中慶＋618優惠搶換家電

大同3C年中慶＋618優惠搶換家電

6月正好大同3C年中慶，各種「防疫神隊友」通通集結，買指定商品就送限量好禮及享分期0利率等優惠。時逢618購物節，大同3C更加碼推出指定商品買1送壹、消費滿額贈送會員點數的好康活動，讓人在防疫期間一站購足優質產品守護全家人健康。

Lexus大改款NX發表前曝光

Lexus大改款NX發表前曝光

凌晨聽到怪聲！他驚醒一看「冷氣噴冰塊」

凌晨聽到怪聲！他驚醒一看「冷氣噴冰塊」

Lexus釋出「大改款NX」最新預告

Lexus釋出「大改款NX」最新預告

2個月可賣千台！採買一次購足　刺激冷凍櫃需求大增

2個月可賣千台！採買一次購足　刺激冷凍櫃需求大增

關鍵字：

三菱電機家電除濕機冰箱空調冷氣日系

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

更多

最夯影音

更多
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面