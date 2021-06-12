家庭好夥伴「三菱電機」除濕機解救過敏兒　大容量獨立隔間冰箱守護全家幸福感

▲脫離原生家庭與另一半共組新居，迎接下一代孩子的誕生，是許多人必經的旅程。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

有人說當了爸媽才能真正了解什麼叫做全心全意的愛與付出，認真工作打拚，與另一半共組新居，就是為了給孩子更好的成長環境，希望孩子健康平安地長大；即使再累再辛苦，只要回到溫暖的家、看到家人和孩子臉上的笑容，肩上扛著的沉重責任，便瞬間化作最甜蜜的負擔。而在這個科技不斷進步的時代，實用的家電就是父母照顧全家人的好幫手，像是台灣氣候潮濕，容易引起孩子過敏症狀或是滋生霉菌，家裡必備一台除濕機；夏天太熱不開冷氣睡不著，冷房快、省電又安靜的冷氣，能讓人一夜好眠；那台存放全家人三餐食材、爸媽的啤酒和孩子的冰淇淋的冰箱，一定要夠大夠冰，而且打開就能快速找到想要的東西，全家人一起享受美食就是最快樂的時光。而在國內外眾多家電品牌中，三菱電機成為Ivee一家以及何先生一家四口的強大夥伴，為他們的居家生活帶來舒適幸福的樣貌。

家中拒絕潮濕保護過敏兒 hold住50%濕度靠除濕機

依據國民健康署2013年國民健康訪問調查報告顯示，引發12歲以下兒童氣喘的因素第一名為塵螨。住在台中的Ivee，兒子從小每天早上打噴嚏、流鼻水、揉眼睛是例行公事，還曾有過在外婆家過夜、吸入大量塵螨而引發氣喘，緊急送醫住院的經驗，讓Ivee非常心疼。驗血發現對塵螨過敏，聽從醫師建議購入除濕機，讓室內保持在50%濕度，抑制塵螨繁殖、解決家中過於潮濕的問題，兒子的過敏症狀果然改善非常多。

▲Ivee為了不讓兒子再因塵螨過敏，於是購入三菱電機除濕機，降低濕度不讓塵螨繁殖，兒子的過敏因此改善非常大。

除濕機乾衣、抑制霉味多功能 三菱電機品質備受肯定

為了長期間固定家中的濕度，Ivee選擇了三菱電機的除濕機，智慧功能只要偵測到空氣中濕度超過設定的50%，就會自動開始運轉，而且幾乎每天從早到晚、365天都使用，至今已用7年仍不需維修，非常耐操好用。此外碰上衣服晾不乾時，Ivee就出動除濕機，能自動對準衣物除濕，「乾衣效果非常快、非常地好」，讓她超驚豔。有運動習慣的夫妻倆也會把自己充滿汗味的運動服以及小孩上學穿整天的運動服，利用三菱電機除濕機先除濕，抑制可能產生的霉味；家中沒有對外窗的浴室使用後，同樣派出除濕機，快速消除水氣。三菱電機除濕機多功能的優秀表現，讓曾對價格怯步的Ivee大大改觀，「沒想到三菱電機（除濕機）可以帶給我們這麼多的方便性！」也讓她唯一推薦三菱電機除濕機給有需求的親朋好友。

▲三菱電機除濕機有自動除濕功能，Ivee一家還會將穿過流汗的衣服，在未洗前先除濕以抑制霉味產生。

實現舒適的夢想家庭生活 優質的冰箱、冷氣缺一不可

何先生一家四口從原先12人大家庭搬出來，讓漸漸長大的兩個孩子擁有獨立的房間和書房，在使用衛生間以及居家習慣上也更能符合自己喜歡的模式，一家人生活起來加倍自在。實用派的何先生在規劃新家時，首重床舖、沙發、冷氣、冰箱等必備的大型家具家電，像是過去大家庭同住時，冰箱冷凍庫裡的肉類海鮮以及冷凍食品、冰塊等放一起、異味混雜，整個冰箱被塞得滿滿，不翻箱倒櫃根本找不到東西。為了不讓這個問題在新家重蹈覆轍，因此選擇了三菱電機的冰箱。

▲三菱電機的電冰箱不僅收納空間多，全庫室採獨立隔間設計，各類食材味道不會亂竄混淆。

三菱電機冰箱多隔間好收納 自動製冰、瞬冷凍室方便料理

何先生表示，與國產品牌相比，體積相同卻有更大容量，而且分隔空間多，讓拿東西變得很方便；獨立的自動製冰空間，不再發生像過去因為忘了加水而無法製冰的情況，有了乾淨無異味、用不完的冰塊，下班後隨時可以坐在沙發、喝著加了冰塊的酒，犒賞自己一整天的辛勞。何太太則最喜歡三菱電機冰箱的瞬冷凍室功能，肉類從冰箱拿出來就可以直接切分，不必等退冰，為家人準備豐盛健康的料理更快速省時。

▲三菱電機電冰箱以使用者需求出發，為忙碌家庭提供快速備餐、享受一同用餐的時光。

冷氣速冷靜音好好睡 三菱電機打造宛如飯店的家

炎炎夏日最需要冷氣救援熱到快融化的煩悶身心，何先生的新家選擇安裝三菱電機的冷氣，一年多的使用經驗讓他大讚冷房速度非常快，而且運轉時幾乎零躁音，讓家人能安靜有個好眠，大兒子睡醒後更笑著跟爸媽分享「家裡好像飯店！」因為不希望三天兩頭就要維修家電、造成生活上的麻煩，身為專業修車師傅的何先生，也想找到和自己一樣具備職人匠心的家電品牌，於是最初就考慮購入品質穩定有保障的日系家電，做了不少功課的何先生發現，三菱電機的家電品項多、口碑好，儘管拉高新家預算，但親身使用過冰箱和冷氣，讓他直呼非常值得。

▲三菱電機冷氣冷房效率好，安靜程度讓小朋友覺得住家裡就像住飯店一樣。

刪去虛華不實的裝飾，讓高品質、功能強的家電幫助照顧家人健康，在食衣住各方面居家生活適時給予絕佳享受，陪伴家人度過每一個平凡又珍貴的日常，輕鬆擁有夢想家園。

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