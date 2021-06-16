　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「奇異效應」讓全球疫情持續失控　醫：都被這心態害慘

▲ 新冠肺炎疫情升溫,指揮中心呼籲雙北地區民眾減少不必要移動,台北市街頭人潮明顯減少,圖為東區知名品牌ZARA統領店及周邊巷道,人潮,人流,空城,自主封城,三級警戒。（圖／記者李毓康攝）

▲全台持續三級警戒至6/28。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「全球COVID 19持續失控，都被這心態害慘..」胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，有記者問到，「 有了檢疫措施、有了口罩、有了酒精、有了疫苗...為何全球COVID 19仍持續失控？」他回答，依心理學家言，這叫「奇異效應」；奇異效應長期如果無法獲得解决，接下來就是家庭暴力增加。

黃軒15日在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書解釋， 去年底，當美國每天有3000人死亡，似乎應該引發更廣泛的同情心，並應改變公眾行為以阻止病毒傳播：今年，當台灣進入第三階段社區傳播，疫情更嚴峻，似乎應該引發更廣泛的關心，可改變公眾行為，以阻止病毒傳播，但當時在美國、在今時的台灣也事實並非如此。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃軒說，於是大家可以看到Pandemic（疫情）愈嚴重，大家開始在賣場、在市場、在放假期間，愈來愈多的群聚，人潮、車流量反而開始變多了；儘管專家人士一直提出警告要求「 不要出門」，依舊會有不屑一顧而嗤之以鼻的現象，這是為什麽呢？

▼雙北升三級警戒第一天，許多民眾到賣場搶購物資。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，民眾再度湧進賣場採買物資，家樂福新店安坑安康二店。（圖／記者湯興漢攝）

黃軒表示，俄勒岡州大學（University of Oregon）心理學教授，保羅·斯洛維奇（Paul Slovic）說，「當我們面對這樣COVID 19的危機時，這種愈冷漠的心態愈明顯，專家將其稱為『心理麻木』（Pschy Numbing）。」

黃軒解釋， 一開始，當一個人處於pandemic危險，可能會給人很多強烈的感覺，尤其如果這個人是親人；第二，如果後來又有兩個人處於pandemic危險之中，那你就可能不會感到擔心了 ? 或您可能會感到只是有點擔心？

黃軒指出，第三，如果後來持續增加無數個pandemic危險，或者您可能會因為擔心分散了，也不會再關注同樣的問題上，開始對主題（pandemic）冷漠，有時候冷漠，也會變成pandemic 大爆炸的悲劇呢。

黃軒說，隨著需要相同問題的增加，人類感覺會下降；同樣的，COVID 19新增案例、死亡繼續增加，保羅·斯洛維奇表示，「COVID的死亡和案件總數愈多，你個人會失去感覺，你會失去情感，甚至警示戴口罩、洗手、保持社交距離都是耳邊風而已。」

▼黃軒認為，全球疫情持續失控，都被「奇異效應」害慘。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼疫情街道空景,新冠疫情漫延，民眾害怕染疫，選擇躲在家中足不出戶。每到假日便人滿為患的西門町、台北火車站及華山大草原，人潮瞬間蒸發如同空城一般。（圖／記者湯興漢攝）

黃軒寫道，和心理麻木有關的心理效應叫「奇異效應」，奇異效應是如何過分關心第一個人的遭遇，事實證明，當您添加第二個人同樣的遭遇，同情心會減弱，增加了更多的人，並不會按比例增加我們提供更多願意配合或幫助的意願。

黃軒表示，保羅·斯洛維奇想想以「搶救雷恩救大兵」為例，在第二次世界大戰中，人們一開始發起了巨大的努力來拯救一名士兵；事實證明，即使你添加了第二個「雷恩大兵」，人類開始有一些理由，可以證明同情心也正在消退中；而增加更多的「雷恩大兵」，也並不會按比例增加了我們願意提供的幫助，再次證明，隨著更多「雷恩大兵」的參與，我們的同情心也會減弱，我們的情感逐漸無感，甚至消失。

黃軒提醒，奇異效應長期如果無法獲得解决，接下來就是家庭暴力增加，各國專家陸續提出警告，「由於民眾因疫期無法外出或工作，將使家庭暴力發生的風險增加」，這些家暴數據也真的隨著疫情爆發而一直增加，全球皆如此。

黃軒說，由於疫情，全球都在推行「留在家裡，Stay home」，因家是疫情最安全的避風港，但人類是很奇怪的動物，大家天天在家，「家」卻不一定是抗疫的快樂天堂；當心理麻木久了，不安情緒隨之家庭暴力爆炸而來，這些在COVID 19疫情「壓力鍋」炸出來的一切，專家學者現在叫「新冠壓力症候群」（COVID Stress Syndrome）。

ET快訊
「拿到240名長者名單嚇到」　西園醫院恢復疫苗接種
台灣還有「迫切危機」！　台大醫收2大咖訊息：被攻破後果難料
台中男「狂砍學霸前妻27刀」塞行李箱　伴屍3天判決出爐
快訊／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡
西園醫院稱「疫苗沒到」取消接種　北市府怒了！揭真相回應
快訊／國道1號「20車連環撞」！　現場慘況曝
國光疫苗研發爆遭「衛福部刁難」　心冷出走台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大醫揭「台迫切危機」收2大咖訊息　邊境爆：長官全打疫苗了

台大法律學院1學生確診！接觸者急快篩　全國累計549名學生染疫

中研院學者揭「高端疫苗數據好看」內幕：真為國光叫屈

「20支直笛一起吹」媽媽快崩潰！　高雄女師的音樂課卻讓家長圓夢

北市長輩頂34度高溫等打疫苗　美女律師秒炸鍋：先熱衰竭了吧

國光疫苗研發爆遭「衛福部刁難」　心冷出走台灣

快訊／6縣市大雨防雷擊強風　今對流範圍更大更旺盛

救命神器缺10年都「健保」害的　醫揭給付內幕：妨礙醫療進步

10萬紓困今晨領到了！他昨申請「秒核過」　網狂問：哪家？

6／28要解封最好方法曝　醫 ：這是防疫接下來的關鍵字

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

連假揪5友群聚「無罩搓麻牌」！　高雄男回應讓警氣炸：知道還打

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

頭卡襪子曬衣夾、滿臉驚嚇妝容 拍攝者笑翻：宅家太久變瘋女皇

台大醫揭「台迫切危機」收2大咖訊息　邊境爆：長官全打疫苗了

台大法律學院1學生確診！接觸者急快篩　全國累計549名學生染疫

中研院學者揭「高端疫苗數據好看」內幕：真為國光叫屈

「20支直笛一起吹」媽媽快崩潰！　高雄女師的音樂課卻讓家長圓夢

北市長輩頂34度高溫等打疫苗　美女律師秒炸鍋：先熱衰竭了吧

國光疫苗研發爆遭「衛福部刁難」　心冷出走台灣

快訊／6縣市大雨防雷擊強風　今對流範圍更大更旺盛

救命神器缺10年都「健保」害的　醫揭給付內幕：妨礙醫療進步

10萬紓困今晨領到了！他昨申請「秒核過」　網狂問：哪家？

6／28要解封最好方法曝　醫 ：這是防疫接下來的關鍵字

游錫堃：紓困4.0預算有信心18日三讀　立院盡最大努力協商

揪甘心！高市疫苗開打　新興警攙扶長者幫撐傘

「拿到240名長者名單嚇到」　西園醫院恢復疫苗接種：無意造成困擾

迪格隆傷勢無礙！下一場正常先發拚名人堂球星紀錄

潘瑋柏戴3200萬錶力推不到2萬「綠水鬼」 網驚「可以抄到這樣」！

打工第一份薪水買電視放老家！爸用到現在「突脫口1問題」二伯好揪心

女星大改造「帥氣中帶性感」　驚見成果興奮到出鏡

大陸神舟十二號載人太空船17日發射　3太空人名單出爐

美國主導下　「台海和平穩定」成國際政治焦點

台中箱屍案結果出爐！他「狂砍學霸前妻27刀」伴屍3天　判無期徒刑

音樂神犬！法鬥睡夢中不忘練琴　小手規律擺動～網笑：狗界貝多芬

生活熱門新聞

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

沒排到疫苗不用生氣　醫：搶打AZ的人可能會後悔

國光疫苗研發爆遭「衛福部刁難」　心冷出走台灣

瑞豐夜市復業首日！一張照曝高雄人氣魄

比前2波更久！滯留鋒面要回來了　全台變天時間曝

曾文水庫蓄水回升 南部二期稻作供灌露曙光

快訊／疫苗來不及送達　西園醫院臨時取消接種

10萬紓困今晨領到了！他昨申請「秒核過」

柯文哲一夜白頭？「視察照曝光」惹心疼

石崇良失言　醫發文挺：柯犯錯就甩鍋

好市多買雞肉被碎骨扎到！隔天收廠商私訊

瑞豐夜市復業首日現況曝！機車闖入當賽車場

「奇異效應」讓全球疫情持續失控　醫：都被這心態害慘

跟男友愛愛「隔天必尿道發炎」　正妹痛到哭

更多熱門

相關新聞

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

台中市驚傳兩名長者接種完AZ疫苗後死亡消息，台中市西區一名老翁昨（15）日前往接種AZ疫苗後，今一早被家人發現無生命跡象。另外，還有一名南屯區90歲老婦人在接種完疫苗回家發燒、身體不適送醫後不治。

「高端疫苗」數據好看　中研院學者揭內幕：真為國光叫屈

「高端疫苗」數據好看　中研院學者揭內幕：真為國光叫屈

西園醫院稱疫苗沒到　北市還原真相

西園醫院稱疫苗沒到　北市還原真相

苗博雅慚愧「全國民眾一起陪雙北坐牢」　鄉民傻眼

苗博雅慚愧「全國民眾一起陪雙北坐牢」　鄉民傻眼

長輩頂34度高溫等打疫苗　女律師氣炸

長輩頂34度高溫等打疫苗　女律師氣炸

關鍵字：

奇異效應黃軒新冠肺炎台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

張善為近況曝光！助理透露探視情形

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

新冠症狀已改變！　新排名曝光

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

「惹到他就死定了」星座Top 5

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

印度神童預言成真　英國出事了！

即／國道一號「20車連環撞」釀3傷

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

布拉格市長：希望盡快「運送疫苗到台灣」

夢多爆帶新歡賣場約會全被拍

沒排到疫苗不用生氣　醫：搶打AZ的人可能會後悔

苗博雅慚愧「全國民眾一起陪雙北坐牢」　鄉民傻眼

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面