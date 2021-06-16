「奇異效應」讓全球疫情持續失控　醫：都被這心態害慘

▲全台持續三級警戒至6/28。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「全球COVID 19持續失控，都被這心態害慘..」胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，有記者問到，「 有了檢疫措施、有了口罩、有了酒精、有了疫苗...為何全球COVID 19仍持續失控？」他回答，依心理學家言，這叫「奇異效應」；奇異效應長期如果無法獲得解决，接下來就是家庭暴力增加。

黃軒15日在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書解釋， 去年底，當美國每天有3000人死亡，似乎應該引發更廣泛的同情心，並應改變公眾行為以阻止病毒傳播：今年，當台灣進入第三階段社區傳播，疫情更嚴峻，似乎應該引發更廣泛的關心，可改變公眾行為，以阻止病毒傳播，但當時在美國、在今時的台灣也事實並非如此。

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黃軒說，於是大家可以看到Pandemic（疫情）愈嚴重，大家開始在賣場、在市場、在放假期間，愈來愈多的群聚，人潮、車流量反而開始變多了；儘管專家人士一直提出警告要求「 不要出門」，依舊會有不屑一顧而嗤之以鼻的現象，這是為什麽呢？

▼雙北升三級警戒第一天，許多民眾到賣場搶購物資。（圖／記者湯興漢攝）



黃軒表示，俄勒岡州大學（University of Oregon）心理學教授，保羅·斯洛維奇（Paul Slovic）說，「當我們面對這樣COVID 19的危機時，這種愈冷漠的心態愈明顯，專家將其稱為『心理麻木』（Pschy Numbing）。」

黃軒解釋， 一開始，當一個人處於pandemic危險，可能會給人很多強烈的感覺，尤其如果這個人是親人；第二，如果後來又有兩個人處於pandemic危險之中，那你就可能不會感到擔心了 ? 或您可能會感到只是有點擔心？

黃軒指出，第三，如果後來持續增加無數個pandemic危險，或者您可能會因為擔心分散了，也不會再關注同樣的問題上，開始對主題（pandemic）冷漠，有時候冷漠，也會變成pandemic 大爆炸的悲劇呢。

黃軒說，隨著需要相同問題的增加，人類感覺會下降；同樣的，COVID 19新增案例、死亡繼續增加，保羅·斯洛維奇表示，「COVID的死亡和案件總數愈多，你個人會失去感覺，你會失去情感，甚至警示戴口罩、洗手、保持社交距離都是耳邊風而已。」

▼黃軒認為，全球疫情持續失控，都被「奇異效應」害慘。（圖／記者湯興漢攝）



黃軒寫道，和心理麻木有關的心理效應叫「奇異效應」，奇異效應是如何過分關心第一個人的遭遇，事實證明，當您添加第二個人同樣的遭遇，同情心會減弱，增加了更多的人，並不會按比例增加我們提供更多願意配合或幫助的意願。

黃軒表示，保羅·斯洛維奇想想以「搶救雷恩救大兵」為例，在第二次世界大戰中，人們一開始發起了巨大的努力來拯救一名士兵；事實證明，即使你添加了第二個「雷恩大兵」，人類開始有一些理由，可以證明同情心也正在消退中；而增加更多的「雷恩大兵」，也並不會按比例增加了我們願意提供的幫助，再次證明，隨著更多「雷恩大兵」的參與，我們的同情心也會減弱，我們的情感逐漸無感，甚至消失。

黃軒提醒，奇異效應長期如果無法獲得解决，接下來就是家庭暴力增加，各國專家陸續提出警告，「由於民眾因疫期無法外出或工作，將使家庭暴力發生的風險增加」，這些家暴數據也真的隨著疫情爆發而一直增加，全球皆如此。

黃軒說，由於疫情，全球都在推行「留在家裡，Stay home」，因家是疫情最安全的避風港，但人類是很奇怪的動物，大家天天在家，「家」卻不一定是抗疫的快樂天堂；當心理麻木久了，不安情緒隨之家庭暴力爆炸而來，這些在COVID 19疫情「壓力鍋」炸出來的一切，專家學者現在叫「新冠壓力症候群」（COVID Stress Syndrome）。