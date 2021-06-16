北市長輩頂34度高溫等打疫苗　美女律師秒炸鍋：先熱衰竭了吧

記者黃翊婷／綜合報導

台北市昨日（15日）疫苗開打，卻因為接種地點規劃、預約系統問題引發諸多爭議。知名女律師李怡貞15日在臉書轉貼長者於大太陽底下排隊等待打疫苗的照片，氣得直說，「現在外面天氣有多熱！還沒打到疫苗就先熱衰竭了吧！」

▲等待打疫苗的排隊人潮。（圖／記者林敬旻攝，下同）

台北市15日疫苗開打，對象為透過網路預約成功，85歲以上的長者及65歲以上原住民。財經網美胡采蘋同日在臉書PO出直擊照片，照片中的疫苗接種地點位於信義區，排隊等待打疫苗的長者頂著34度的高溫，站在人行道上，一度掀起網友熱議。

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知名女律師李怡貞隨後也在臉書分享相關新聞，氣得直說，一看到新聞照片就炸鍋，「讓老人為了打疫苗排隊群聚是哪招？現在（指15日）外面天氣有多熱！還沒打到疫苗就先熱衰竭了吧！」雖然知道大家各自有為難的地方，也很辛苦，但看到老人們排隊真的讓她憤怒到不行。

▲部分長輩自備椅子坐著等。

作家苦苓也在臉書PO文中提到，「要老人家上網預約是為了讓他們現代化，不送通知單是為了給他們驚喜，要他們在太陽底下排隊是幫他們鍛鍊身體，人來了也不確定施打時間是要讓他們知道生活不容易——看！柯P多好心。」

而面對85歲長者首日施打疫苗的亂象，台北市長柯文哲在15日下午的疫情應變記者會上表示，若預約時間是9點的話，9點來就好，大家9點不到就來一定會群聚，所以還是希望大家依照預約，預約至少可以以小時為單位，這樣才可以做時間間隔。

至於出現部分民眾拿號碼牌，卻沒有依照順序施打的情況，柯文哲表示，預約系統17日會重新上線，「第一次總是有缺點，下次會做更好」。