才高興講電話...彰化染疫里長出院口吐白沫亡　兒解隔離悲見骨灰

記者唐詠絮／彰化報導

彰化今天（15日）新增2死，死者1人是剛過完99歲生日的阿公，另一位則是南彰化的里長伯(65歲)；里長伯5月23日發病，5月底採檢陽性收治住院，9日出院後，6月13日中午還與家人愉快地通電話，不料下一刻竟口吐白沫急救不治，兒子痛訴，父親都已經採陰，為何死亡證明書還是開第五類傳染病、必須24小時內火化，他真的無法接受。

▲彰化縣新增1名確診2人死亡。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲彰化縣新增1名確診2人死亡。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

衛生局長葉彥伯指出，里長伯個案與溪湖湳底社區有地緣性的關係，是屬家族餐敘群聚傳播鏈一環，也是最早通報的個案，他於5月23日發病，6月初確診，進醫院收治滿10日，CT值到30以上，可以返家自主管理，第4天身體出現狀況，送到醫院已經無呼吸心跳，後來醫院PCR採檢陰性，死亡證明仍必須開立第五類傳染病，但實際上造成的社區傳染風險已經相當的弱，若是有民眾擔心會有感染風險，可以進一步通報衛生局採檢。

里長兒子說，他的父母、妻子與3個小孩(10歲、8歲及1歲)及姪子全部被匡列隔離採檢確診，一家人全被收治；另外阿姨家有2兒子、媳婦及孫子5人確診。全家只有他一個人採檢陰性隔離，他的住家與父母相隔100公尺，晚餐經常回家吃飯，也懷疑父親有可能在從事里民服務時與確診者有接觸才會染疫。

里長兒子表示，父親9日從醫院返家後，2父子都還在自主管理中，彼此不能見面因此一家人只能用電話關心，13日當天中午姐姐還高興的跟爸爸講電話，沒想到還在電話中的父親突然就沒聽到聲音了；接到姐姐的電話、從事醫護的堂哥用CPR將口吐白沫的爸爸救回，當下隱約還聽到父親有微弱的呼吸聲，但等到救護車到達時，父親已經走了，14日父親24小時內被火化，他昨天晚上才解隔離，再看到父親時只有骨灰，心裡面悲痛得無法形容。

而縣議員陳一惇也很痛心的說，里長伯被收治在醫院時，當時還有打電話關心，他還說身體相當硬朗，比較不放心的是家人的狀況，得知他已經採陰出院了，2人還很高興的聊天，沒想到才幾天就接到他過世的消息。

令兒子不解的是父親死亡後採檢「陰性」為何還以第五類傳染病處理認定，衛生局今天也對此案做出回應，局長葉彥伯指出，里長伯有高血壓及糖尿病史，採檢CT值約在30多出院，仍需自主管理，4天後死亡，雖然採檢陰性，但在自主管理期間死亡，仍需列第五類傳染病處置、24小時內火化。

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