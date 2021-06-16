確診者狂揮手！醫護抬頭見「標準敬禮」隔窗致敬　這一幕千人泛淚

▲患者先是揮手吸引注意，接著比出讚、敬禮手勢。（圖／翻攝自台北慈濟醫院）



記者黃可昀／綜合報導

醫護人員疫情期間忙到沒吃飯，不只要擔心自己染疫，有時還得承受病人的無理取鬧，這種無私情操確實值得眾人尊敬！台北慈濟醫院的醫護人員日前交班時，無意間看到一名確診者站在窗口，用力地揮動雙手，接著比出一個超標準手勢，在場醫護目睹的當下內心湧上一股暖流，有人也拿出手機拍下了這動人一幕。

台北慈濟醫院在臉書PO文，醫護人員近期支援防疫旅館，前幾天交班時天色已暗，剩下旅館內幾盞燈光亮著，其中一間房有男子站在窗口看著醫護人員忙進忙出，並揮動雙手吸引其他人注意，接著「以標準的舉手禮向辛勞的醫護人員致敬」，此舉讓在場醫護為之動容。

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▲標準的舉手敬禮姿勢。（圖／翻攝自台北慈濟醫院）



貼文指出，這名男子是一名確診病患，現在也住在防疫旅館內隔離，透過窗口能看見一線人員奔波身影，於是隔著玻璃比出「敬禮」手勢，表達對醫護的感謝與尊敬，「在場工作人員都欣慰地笑了！」也更有動力繼續上工，幫助患者早日康復回家，「目前已有235名住戶平安回家，讓我們一起加油，把明天變成更好的今天。」

照片曝光後網友留言，「好感動！我想在場辛苦的醫護人員看到這一幕時，一定會想著這一切辛苦都值得了」、「感恩披着戰甲的醫護勇士」、「雖有距離，卻有著讓人心貼心的感動....」、「感謝辛苦的醫院所有人員，也感謝心存感恩好好配合治療的住民。願住民早日康復。」