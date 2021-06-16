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醫護餓到沒得吃！萬華哥送1個月便當　物資已排到7月：找回光榮感

▲▼認捐3萬個便當挺醫護（圖／翻攝我是萬華人）

▲醫護揪甘心！（圖／翻攝我是萬華人）

記者劉維榛／綜合報導

5月茶藝館群聚竄燒，被劍指「人與人之間連結」、「疫情破口」的萬華，如今靠著當地人發起「自救行動」，正在浴火重生！《我是萬華人》版主邵維倫透露，一個月前突接到醫院電話，表示訂不到50個便當，擔憂醫護們挨餓抗疫，邵維倫心疼之餘，決定當起萬華隊義工，如今資源已排到7月，熱血精神暖翻眾人！

時間回到5月15日，指揮中心指出，180本土案例中，其中43例集中萬華地區，當天雙北緊急下令三級疫情警戒，讓萬華與最危險地區漸漸劃上等號，不僅如此，當地人不管是工作外出或採買物品，只要透露來自萬華，總會被貼標籤與投射異樣眼光。

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病毒無情，卻是「疫」久見人心

臉書粉專《我是萬華人》管理員邵維倫不畏懼疫情，熱血發起「萬華隊」送便當、手搖飲料挺前線醫護消防的活動，至今送出超過5000個便當外加飲料，而且後面排隊的物資也源源不斷，估計可供應到7月過後。

不僅如此，6月有義勇軍熱血加入，邵維倫透露，每天為獨老跟弱勢居隔者送便當已是大家的日常，這些讓自己身處險境卻義無反顧救人的志工，「我每天都會親自去集合點為他們排路線補給物資，目送他們上戰場。」

▲▼認捐3萬個便當挺醫護（圖／翻攝我是萬華人）

▲疫情爆發，邵維倫募集便當暖送醫護人員！（圖／翻攝我是萬華人）

關鍵一通電話，「疫」無反顧

邵維倫低調表示，當時雙北正處三級警戒，某個假日突接到中興醫院的無助電話，詢問是否願意送50個便當。聞言，邵維倫決定挺身而出，「我總共送了5000個，我號召這個活動，是希望萬華人能在最黑暗的時刻，透過參與這件事找回光榮感，而我用自己所有能力來打造這樣一個平台，我覺得既然我是萬華人的管管，就要盡一點社會責任。」

「疫」下求生，我是萬華人我驕傲

昨15日，也是挺醫護前線活動屆滿一個月，邵維倫自嘲，「坦白說我自己都沒想過會持續做這麼久，每天都爆炸累的，小確幸是瘦了5KG跟還活著。」話鋒一轉，邵維倫傳遞正能量，雖然是一件單純要幫人的事，但其中也有很多不為人知的壓力，最後都逢凶化吉，「最重要的是要告訴大家，不管中央地方，政府部門很多事情都有它的程序跟受到監督的地方，民間資源是當災難發生時最快最即時的輔助力量。」

▲▼認捐3萬個便當挺醫護（圖／翻攝我是萬華人）

▲▼認捐3萬個便當挺醫護（圖／翻攝我是萬華人）

▲一個月已送出5000個便當！（圖／翻攝我是萬華人）

文末，邵維倫也向各界喊話，今天不管我個人與北市府「高層」政治立場是否一致，但只要是救人或對萬華好的事，我都會盡力幫忙，這就是少口水多做事，大家互相合作才能趕快恢復正常生活，「感激這段日子這麼多人跟我一起幫助前線醫護消防等防疫人員，我中南部的朋友都聽到萬華人的事蹟覺得很了不起，你們有嗎？」

底下網友紛紛暖哭打氣，「自己身體也要顧好，希望疫情盡快結束」、「加油，你們的努力付出大家有看到」、「感謝所有民間英雄，用行動代替口水，就是最好的防疫示範」、「無關政治，版主辛苦了！萬華人好團結，嚇死我這個外地人」、「萬華是重災區！這些事不是政府應該做的嗎？幾千幾百億的花，卻罔顧了醫院裡的辛勞的醫生護士及所有醫院同仁的衣食住行」。

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